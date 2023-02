셀가드와 C4V, 기가팩토리용 고전압 리튬이온 배터리 독점 전략적 제휴 계약 시작

샬럿, 노스캐롤라이나주, 2023년 2월 27일 /PRNewswire/ -- Polypore International, LP(폴리포르)의 자회사인 Celgard, LLC(셀가드)가 리튬 이온 배터리 기술과의 전략적 제휴 계약을 체결했다고 발표하게 되어 기쁩니다. C4V는 차세대 고성능 고전압 배터리 셀 개발을 진행합니다.

Celgard partners with leading technology development company, C4V, to develop innovative dry-process battery separator solutions for bio-mineralized lithium mixed metal phosphate (BM-LMP) batteries. These are high-voltage, offer long cycle life and provide affordability. C4V manufacturing franchises are expected to expand to a total of 10 giga-factories by 2030. Celgard® membrane separators developed under the alliance are expected to gain access to all C4V’s member giga-factories.