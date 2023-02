한은 "로봇 도입, 산업재해 발생 감소시켜"

근로자 건강 개선에도 효과

공작기계 보조작업을 하고 있는 두산로보틱스 협동로봇.[두산 제공]

[헤럴드경제=김현경 기자] 로봇 도입이 산업재해 발생을 줄이고, 근로자의 건강을 개선하는 데 긍정적 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다.

한국은행이 27일 발간한 'BOK경제연구-로봇도입이 산업재해와 근로자의 건강에 미치는 영향(Can Robots Save Workers? The Effects of Robots on Workplace Injuries and Workers' Health in Korea)'에 따르면 2010~2019년 로봇 도입이 많이 늘어난 지역에서 다른 지역보다 산업재해 발생건수가 줄어든 것으로 나타났다.

로봇노출도(근로자 1000명당 로봇대수)가 1표준편차(9.95대) 증가했을 때 근로자 100명당 재해근로자 수가 8% 감소했으며 특히 장해급여(-16.9%)에서 재해근로자 감소 효과가 가장 뚜렷했다.

김혜진 한은 경제연구원 미시제도연구실 과장은 "로봇이 노동집약적이고 위험한 업무를 대체함에 따라 근로자 중 육체 직무 종사자 비중이 감소한 것에 기인할 가능성이 있다"고 설명했다.

로봇노출도가 1표준편차 증가했을 때 지역의 육체 직무 종사자 비중이 0.36%포인트 감소했으며 이는 평균(44.1%) 대비 0.8% 수준이다.

우리나라는 2020년 기준 제조업 근로자 1만명당 산업용 로봇 대수를 나타내는 로봇 밀집도가 932대로 세계에서 가장 높은 수준이다. 전 세계 평균은 126대에 불과하다.

로봇은 무거운 물체를 운반하거나 반복적인 업무를 대체해 근골격계 위험을 낮추고 용접 공정, 위험 물질 처리 등을 수행할 수 있다.

로봇 도입이 많이 증가한 지역에선 근로자의 주관적 건강 상태 개선도 발견됐다. 특히 로봇이 많이 도입되는 근로 환경에서 일하는 저학력(고졸 이하) 근로자에게서 통계적으로 유의한 효과가 나타났다.

김 과장은 "산업재해 감소, 근로자의 건강 개선 등 산업용 로봇의 긍정적 효과를 새롭게 발견했다"며 "추후 기술 도입 관련 정책 수립 시 이러한 편익을 고려하고 극대화할 필요가 있다"고 말했다.

