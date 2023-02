에버랜드 감정노동자 마음치유 ‘비타민 캠프’ 더 정교해졌다

‘공감-비움-채움-키움’ 프로세스

스트레스 해소, 마음건강 강화법

코로나 거치며 직장인 마음건강 관리

올해 10년차 맞아 全 직장인으로 확대

사계절 자연체험 교육 포레스트돔 조성

[헤럴드경제=함영훈 기자] 삼성물산 리조트부문(사장 정해린) 에버랜드는 감정 근로자 대상 마음건강 관리 및 강화 프로그램 '비타민 캠프'를 3월부터 시즌 오픈한다.

에버랜드 비타민캠프, 동료들과 반려식물 키우기

비타민 캠프는 에버랜드가 지난 2014년 개발해 햇수로 10년을 맞은 국내 최초 감정관리 전문 과정이다. 에버랜드가 가진 서비스 교육 전문성과 자연 인프라를 활용한 다양한 체험 활동을 통해 스트레스를 해소하고 감정관리 스킬 등을 배울 수 있다.

에버랜드는 1994년 근무자들의 고객 응대 역량을 강화하기 위해 경험혁신아카데미를 설립하며 서비스 철학과 교육 체계를 정립하고 핸드롤링과 같은 에버랜드만의 특화 서비스를 개발해 왔다.

이러한 과정에서 사내 서비스 현장 직원들의 감정 관리를 강화하고자, 김명언 前 서울대 심리학과 교수 등 전문가들과 협력해 2014년 비타민 캠프를 선보였다.

이후 근로자들의 마음건강 관리가 중요한 분야에서 관심이 증가했고, 금융, 호텔, 공공기관, 지자체 콜센터, 사회복지단체 등으로 참가자가 확대되며 현재까지 8천여명의 수료자를 배출했다.

▶나쁜 감정 버리기의 과학= 비타민 캠프의 핵심은 나쁜 감정은 빨리 떨쳐 버리고 좋은 감정을 지속하도록 하는데 있다.

에버랜드 비타민캠프, 포레스트 돔

참가자들은 프로그램 시작에 앞서 에버랜드가 자체 개발한 감정 진단 툴 ‘EMS(Emotional Management Scale)’를 통해 현재 자신의 감정 상태를 확인하고 진단 결과에 따른 맞춤 처방으로 스트레스의 원인과 해답을 찾아 본다.

이어 비타민 캠프의 공감-비움-채움-키움 4단계 과정이 1~2일 과정으로 본격 진행된다.

먼저 공감 과정에선 나의 감정을 표현하고 동료나 다른 참가자들과 공유하면서 나와 타인의 감정을 이해하는 시간을 갖는다.

비움 과정에선 에버랜드, 포레스트 캠프 등 자연 속에서 놀이기구를 타고 사진을 찍거나, 산책, 트래킹, 명상 활동을 하며 마음에 쌓인 스트레스를 푼다.

이후, 한결 가벼워진 마음을 호흡법과 스트레칭, 향기 테라피 등을 통해 긍정적인 감정으로 채우는 시간을 갖고, 끝으로 반려식물이나 인형 등을 통해 일상생활로 돌아가서도 긍정적인 감정을 지속, 강화해 나가는 법을 익히게 된다.

에버랜드 비타민캠프, 감정 다스리기 전문가 특강

▶마음 치유 직군 확대= 특히 올해에는 비타민 캠프 운영 10년을 맞아 서비스직군 중심에서 모든 직장인 대상으로 범위를 확대한다. 또한 자연 체험을 더욱 강화하고자 에버랜드의 생태숲 포레스트 캠프 내에 '돔' 시설을 새로 설치했다.

포레스트 돔은 편백나무와 통유리가 어우러진 특수 시설로 사계절 날씨에 영향을 받지 않고 새, 바람, 물소리 등을 듣고 하늘을 바라보며 명상, 스트레칭을 할 수 있도록 마련됐다. 약 200㎡ 면적에 최대 높이 9.5m로 30여명이 동시 입장 가능하다.

포레스트 캠프는 잔디 광장을 비롯해 사방이 수십만 그루 나무와 초화류로 둘러 쌓여 있어 ‘숲멍’(숲을 바라보며 멍때리기)을 하기에 최적의 장소다.

최근 통계를 보면, 우리 나라 직장인들의 마음건강 관리 중요성은 더욱 커지고 있다. 2021년 OECD가 발표한 보고서에 따르면 우리 나라의 우울증 유병률은 36.8%로, 미국 23.5%, 일본 17.4% 등 주요 OECD 조사대상국 38개국 중 최상위권이었으며, 2014년 조사에서는 우리 나라 직장인 스트레스 지수가 87%로 전체 1위를 기록하기도 했다.

특히 코로나 이후 직장인들의 우울증, 스트레스 등은 더욱 증가한 것으로 나타났다. 건강보험공단 자료에 따르면 2019년 대비 2021년 정신질환 진료 인원은 직장가입자(피부양자 제외)에게서 21.3%나 늘어 지역가입자(13.8%)와 직장가입자의 피부양자(7.7%)보다 증가율이 높게 나타난 것으로 조사됐다.

“알고보니 내 친구와 같았어” 비타민 캠프에서 동료들과 놀기

▶체험담= 지난해 비타민 캠프에 참여했던 50대 참가자는 “평생 다른 사람의 감정을 챙기느라 내 감정이 어떤지 몰랐는데 동료들과 공감 과정을 통해 진짜 내 감정을 알 수 있었다”며 “일상에서 벗어나 자연을 체험하고 명상, 힐링하며 마음속 스트레스를 다 비어낼 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

한 사회복지사는 “사람들로부터 받아온 상처로 힘들어하는 나를 보며, 나만 너무 나약한 사람인가? 라는 생각을 해 왔는데, 동료들과 공감하는 과정을 통해 펑펑 울면서 쌓인 스트레스를 풀었다”면서 “직접 만든 화분을 반려 식물로 가까이하며 교육 당시 느꼈던 긍정의 에너지를 받으며 마음 근력을 키우고 있다”고 감사의 메일을 전해 오기도 했다.

비타민 캠프를 담당하는 경험혁신아카데미 이유리 그룹장(심리학 박사)은 “많은 근로자들이 스트레스로 힘들어 하는 현대 사회에서 감정은 매우 소중한 자산으로 컨트롤할 수 있는 방법을 잘 익혀야 건강한 삶을 살 수 있다”면서, “비타민 캠프 참가자의 상황, 성향에 맞춰 더욱 세분화된 프로그램으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

에버랜드 비타민캠프

▶비타민 캠프 세부 프로그램= ▷공감 *톡쇼-아바타 스토리: 나의 아바타가 좋아하는 것, 싫어하는 것을 그림으로 표현하고 소개 *톡쇼-행복찾기: 업무 시 행복한 순간, 불행한 순간을 공유하는 활동 *감정셀프체크: 현재 자신의 감정을 구체적으로 찾고 그 원인을 알아보는 활동

▷비움 *에버랜드: 에버랜드에서 놀이기구들 타며 스트레스를 해소하고 긍정적 감정 쌓기 *포레스트 돔: 아름다운 자연 속에서 트래킹, 명상 체험

▷채움 *호흡 테라피: 긍정적인 생각을 가지는 훈련을 통해 호흡과 심장박동을 안정적으로 변화 *스트레칭 테라피: 자신의 자리에서 가능한 스트레칭으로 짦은 시간 내 긍정 감정 강화 *향기 테라피: 기분 전환에 도움이 되는 에센셜 오일의 향기로 감정 관리

▷키움 *With 식물: 직접 반려식물을 만드는 과정에서 받은 긍정 감정을 지속하는 활동 *With 포베어: 보드라운 촉감의 인형을 만지며 감정을 조절하는 훈련

▷체험군 별 추천 모듈= *감정근로자群:감정셀프체크, 에버랜드 체험, 호흡테라피, with 포베어 *고도 스트레스群::톡쇼-아바타스토리, 포레스트돔 명상, 스트레칭, with 식물 *리더群: 톡쇼-행복찾기, 에버랜드/포레스트돔, 향기 테라피, with 식물

▶경험혁신아카데미= 에버랜드 경험혁신 아카데미(작년까지 서비스아카데미)는 국내에 서비스에 대한 개념이 정립되지 않았던 1994년부터 에버랜드 근무자들의 고객 응대 역량을 강화하기 위해 설립된 서비스 전문 교육 기관이다.

에버랜드를 대표하는 인사법인 ‘핸드롤링’, Cast 교육체계인 ‘CAST University’ 개발 등 지속적인 R&D를 통해 에버랜드 서비스 철학과 체계를 완성시켰다.

이와 같은 성과를 바탕으로 공공기관 및 국내 기업들에 대한 서비스 컨설팅을 제공하며 지금까지 60만명의 교육생을 배출해 국내 최고 서비스 교육기관으로 자리매김하고 있다.

개원 20주년을 맞은 2014년, 근로자들의 감정 관리 전문 교육과정인 비타민 캠프를 개발해 호텔, 금융사를 비롯해 사회복지사, 지자체 콜센터 직원들을 대상으로 교육 활동도 펼쳐왔다.

