CapitaLand Investment, 중국 데이터센터 개발 펀드 설립

-- 10억 싱가포르 달러 투자 규모

-- CapitaLand China Data Center Partners, 베이징에 2개의 하이퍼스케일 데이터센터 개발하며, 아시아와 유럽 전역에 걸친 CapitaLand의 데이터센터 포트폴리오를 26개로 확장

(싱가포르 2023년 2월 22일 PRNewswire=연합뉴스) CapitaLand Investment Limited(CLI)가 중국 데이터센터 개발 펀드인 CapitaLand China Data Center Partners(CDCP)를 설립했다. CDCP는 베이징에 2개의 하이퍼스케일 데이터센터 개발 프로젝트 투자에 전념하고 있으며, 프로젝트 완료 시 CLI의 운용 펀드에 약 10억 싱가포르 달러를 추가할 전망이다.



CapitaLand China Data Centre Partners will develop two hyperscale data centres in Greater Beijing, bringing CapitaLand’s data centre portfolio to 26 across Asia and Europe



CDCP에 약정된 총자본은 5억3천만 싱가포르 달러다. 기존 및 신규 글로벌 기관 투자자 고객이 CDCP의 유효 지분 80%를 보유하고, CLI가 나머지 20%를 보유한다. CDCP의 설립은 신경제 운용 자산 포트폴리오를 성장시키고, 장기적인 비즈니스 탄력성을 강화하고자 하는 CLI의 전략에 따른 것이다.

2025년에 완료될 것으로 예상되는 데이터센터 개발 프로젝트는 세계에서 가장 인구가 많은 수도 베이징의 증가하는 수요에 대응하기 위해 100MW 이상의 전력을 제공하게 될 전망이다. 2개 데이터센터는 기존 데이터센터 클러스터와 중국의 주요 클라우드 서비스 제공업체 및 인터넷 회사의 주요 네트워크 노드 인근에 위치함으로써, 베이징의 강력한 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

CLI의 Private Equity Alternative Assets의 CEO이자 글로벌 데이터센터 사업 성장을 총괄하는 Patrick Boocock은 "글로벌 경제에 중요한 디지털 인프라를 제공하는 데이터센터는 가장 빠르게 성장하는 신경제 자산 클래스 중 하나로, 이는 자사에 있어 엄청난 기회이자 주요 전략적 초점"이라며 "자사는 데이터센터의 설계, 개발, 상업적 판매 및 운영 분야에서 핵심 역량을 구축했으며, 아시아와 유럽 전역에 26개의 데이터센터를 구축함으로써 완료 기준으로 500MW 이상의 전력을 제공할 계획"이라고 설명했다. 이어 그는 "클라우드 컴퓨팅, 5G 기술 및 전자상거래에 대한 수요 급증이 이 부문의 성장을 견인함에 따라, 투자자의 관심이 높아지고 있다"면서 "자사는 부동산 부문에서의 강점을 살려 실물자산에서의 역량을 적극적으로 구축하면서 대안자산 플랫폼을 성장시킬 것"이라고 말했다. 또한, "CDCP는 한국에서 2개의 펀드를 설립한 데 이어 자사가 추진 중인 세 번째 데이터센터 개발 펀드"라며, "중국 시장에 자사의 역량을 제공하고, 주요 글로벌 디지털 인프라 업체가 되겠다는 자사의 포부를 진척시키게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 말을 맺었다.

CLI China의 CEO Puah Tze Shyang은 "중국에서 약 30년의 경험을 보유한 선도적인 글로벌 부동산 투자 운용사로서, 자사는 광범위한 네트워크와 깊이 있는 전문지식을 활용해 중국에서 데이터센터를 포함한 다양한 자산 클래스에 투자하고자 하는 국제 투자자에게 양질의 자산을 제공할 것"이라면서 "CLI는 투자 조달, 개발, 강력한 고객 네트워크 확보에서 운영에 이르기까지 모든 범위의 역량을 갖추고, 중국에서 수직적으로 통합된 그룹이라는 점에서 경쟁 우위가 있다"고 말했다. 이어 "자사는 중국에서 460억 싱가포르 달러[1]의 운용 자산을 보유하고 있다"고 덧붙였다.

CLI의 사모펀드(데이터센터) 부문 전무이사 Michelle Lee는 "CDCP는 요지에 위치한 가장 인기 있는 2개의 데이터센터 프로젝트에 투자할 예정"이라며 "중국의 데이터센터 시장은 현재 세계 2위 규모이자 아시아태평양 지역에서는 가장 큰 시장[2]이며, 이는 2025년까지 연평균 24%의 성장[3]이 기대된다"고 밝혔다. 이어 "중국과 아시아태평양 전역에서 향후 CLI의 데이터센터 프로젝트에 대한 관심은 매우 높은 상황"이라면서 "자사는 이 부문에서 성장하기 위해 적극적으로 노력하고 있다"고 말했다.

중국의 급속한 디지털화와 함께 데이터센터에 대한 수요 증가

중국 내 디지털 사용이 가속화됨에 따라 데이터센터에 대한 수요가 높아지고 있다. 2021년 중국의 데이터센터 시장은 전년 동기 대비 34.6% 성장한 600억 싱가포르 달러를 기록했으며, 2020년에는 코로나19로 인한 온라인 수요 증가에 힘입어 전년 동기 대비 무려 43.3%라는 인상적인 성장을 기록했다[4]. 중국은 14차 5개년 계획에 따라 2025년까지 GDP 대비 디지털 경제 비즈니스 기여도를 10%로 높이는 것을 목표로 하고 있으며, 전략 산업에서의 혁신 활성화와 함께 6G 연구 개발에 대한 지원을 늘리고 있다. 이러한 배경에서, 2022년 상반기에 중국의 공공 클라우드 서비스 시장이 35% 성장함에 따라, 클라우드 컴퓨팅은 디지털 기술의 중요한 구성 요소로 부상했다[5].

CapitaLand의 글로벌 데이터센터 포트폴리오

CapitaLand는 아시아와 유럽에 26개의 데이터센터 포트폴리오를 보유하고 있으며 총 운용 자산은 완료 기준으로 60억 싱가포르 달러에 이른다. 싱가포르, 중국, 인도, 한국, 유럽에서 수직 통합된 데이터센터 기능을 통해 CLI는 자산 수명 주기의 모든 단계에서 부가가치를 창출할 수 있다.

CLI는 펀드 운용 역량을 활용해 2020년 10월에 첫 번째 데이터센터 펀드를, 2021년 5월에는 100% 제3자 자본으로 2번째 데이터센터 펀드를 설립했다.

CDCP 자산의 친환경적 특징

2개의 데이터센터는 친환경 건물 인증 제도인 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)의 골드(Gold) 등급에 따라 설계, 구축 및 인증될 예정이다. 이들 데이터센터는 고효율 팬 벽 냉각 시스템과 같은 에너지 절약 솔루션을 통합하고, 온도 관리 모범 사례를 채택하고 있을 뿐만 아니라, 서버의 폐열을 사무실 난방으로 재활용한다. 이러한 친환경 솔루션과 이니셔티브를 통해, 이 데이터센터는 기존의 냉난방 시스템을 사용하는 다른 데이터센터에 비해 에너지를 20% 이상 절약할 수 있다. 또한 이들 데이터센터는 탄소 발자국을 줄이기 위해 현장 재생 전력을 생성하는 옥상 태양광 발전 시스템을 비롯해 운영체제의 에너지 효율성을 최적화 및 개선하는 지능형 인프라 관리 시스템도 갖출 예정이다.

CapitaLand Investment Limited 소개(www.capitalandinvest.com)

싱가포르에 본사를 둔 상장 기업인 CapitaLand Investment Limited(CLI)는 아시아에 강력한 기반을 갖춘 선도적인 글로벌 부동산 투자 운용사(Real Estate Investment Manager, REIM)다. 2022년 9월 30일 기준으로, CLI는 약 1천300억 싱가포르 달러의 부동산 자산을 운용하고 있으며, 6개의 상장 부동산 투자 신탁 및 기업 신탁을 통해 약 860억 싱가포르 달러의 부동산 운용 펀드(FUM)와 아시아태평양, 유럽 및 미국 전역에 약 30개의 개인 투자 수단을 보유하고 있다. CLI의 다양한 부동산 자산 클래스에는 소매, 사무실, 숙박, 사업 단지, 산업, 물류 및 데이터센터가 포함된다.

CLI는 자금 운용, 숙박 관리 및 전체 운영 역량을 통해 운용 펀드 및 수수료 관련 수익을 확장하고 효과적인 자본 운용을 유지하는 것을 목표로 한다. CapitaLand Group의 투자 운용 부문으로서, CLI는 CapitaLand 개발 부문의 개발 역량과 파이프라인 투자 기회에 접근할 수 있다.

CLI는 책임감 있는 회사로서 지속 가능성을 업무의 핵심에 두고 2050년까지 넷제로 배출을 달성하기 위해 노력하고 있다. CLI는 이해관계자에게 장기적인 경제적 가치를 제공함으로써 CLI가 운영하는 지역사회의 환경 및 사회적 복지에 기여하고 있다.

발행인: CapitaLand Investment Limited (회사 등록번호: 200308451M)

