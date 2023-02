카시오, G-SHOCK 브랜드 홍보대사로 ITZY 발탁

-- 5인조 한국 걸그룹 ITZY와 신규 파트너십 발표

(도쿄 2023년 2월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 카시오계산기주식회사(Casio Computer Co., Ltd.)가 자사의 충격 방지 시계 브랜드인 G-SHOCK의 공식 홍보대사로 한국의 5인조 걸그룹이자 세계적인 인기 센세이션을 일으킨 '있지(ITZY)'를 발탁했다고 오늘 발표했다.



ITZY

예지, 리아, 류진, 채령, 유나의 5명으로 구성된 ITZY는 트와이스와 니쥬(NiziU)를 배출한 JYP 엔터테인먼트 소속의 걸그룹이다. ITZY는 2019년 데뷔 후 국제적인 팬 기반으로부터 엄청난 지지를 받았다. 특히 아시아 국가의 10대 소녀와 20대 여성으로부터 많은 지지를 받고 있다.

G-SHOCK 브랜드는 1983년에 첫 시계를 출시한 후, 충격 방지와 독특한 디자인 부문에서 타의 추종을 불허하는 브랜드로 부상했다. G-SHOCK 브랜드는 스포츠, 패션, 음악, 예술 및 기타 영역에서 진행하는 협력 프로젝트에서 이와 같은 특성을 일관되게 발현했다. 최근 수년 동안에는 인기 모델의 크기를 줄인 버전을 출시하고, 성별 스펙트럼 전반에 걸쳐 사용자 수요에 맞춘 더 많은 소형 시계로 계속 확장되는 라인업을 구축하면서 여성용 시계 시장의 발전을 위해 노력하고 있다.

ITZY가 선풍적인 매력을 발산하게 된 강력하고 개성 넘치는 노래와 시원한 퍼포먼스는 강인함이라는 브랜드 개념으로 정의되는 G-SHOCK의 비전과 놀랍도록 일치한다. 이에 따라, 카시오는 자사의 브랜드 홍보대사로 ITZY를 발탁하기로 했다. 카시오는 더 많은 사용자, 특히 젊은 여성에게 G-SHOCK의 세계관을 효과적으로 전달하기 위해 일본 및 다른 아시아 국가에서 진행하는 G-SHOCK 광고 영상, 영화 등에 ITZY를 출연시킬 예정이다.

이번 브랜드의 홍보대사로 임명과 관련해 ITZY는 "All in us! ITZY가 카시오 G-SHOCK의 글로벌 홍보대사가 됐다"며 "멈추지 않는 G-SHOCK과 ITZY의 새로운 모습을 지켜봐 달라"고 전했다.

특별 사이트

https://gshock.casio.com/intl/contents/ambassador/itzy/

특별 영상

https://youtu.be/kL5olA8CVdo

ITZY가 착용한 G-SHOCK 시계

GM-S2100

GA-2100의 소형 및 슬림형 버전인 GMA-S2100을 기반으로 하는 GM-S2100은 상징적인 팔각형 형태를 유지하는 한편, 스테인리스강 금속 베젤을 채택했다. 베젤 표면에 적용된 원형 헤어라인 피니시와 다이얼에 적용된 기상 증착 기법으로 화려하고 세련되게 빛나는 시계가 탄생했다.



GM-S2100PG-1A4 및 GM-S2100B-8A

GM-S5600

GM-S5600은 최초의 G-SHOCK 시계인 DW-5000C의 상징적인 형태를 물려받았으며, 더욱 가는 손목에 잘 맞도록 디자인된 더 작은 크기로 출시됐다. 금속 베젤 덕분에 훨씬 더 시크한 인상을 풍긴다.



GM-S5600GB-1 및 GM-S5600PG-4

GM-S110

GM-S110은 특징적인 차원 다이얼이 장착된 디지털-아날로그 조합형 G-SHOCK 시계인 GA-110의 중간 크기 버전이다. 정교한 형태의 금속 베젤에 따로 적용된 헤어라인 피니시와 미러 피니시가 반짝이는 금속 소재의 질감을 향상시킨다.

ITZY 프로파일

예지, 리아, 류진, 채령, 유나의 5명으로 구성된 ITZY는 JYP 소속의 걸그룹이다. ITZY는 2019년 데뷔 후 국제적인 팬 기반으로부터 엄청난 지지를 받았다. 특히 아시아 국가의 10대 소녀와 20대 여성으로부터 많은 지지를 받고 있다.

데뷔 첫해에 인상적인 신인상을 다수 수상하며 인정을 받았다. 2020년 3월에 시그니처 히트곡 'WANNABE'의 공식 영상이 유튜브에서 공개된 후 조회 수 4억8천만 뷰를 기록하면서, ITZY는 한국뿐만 아니라 전 세계에서 센세이션한 반향을 불러일으켰다.

소셜 미디어 팔로워 수

인스타그램: 1,849만

틱톡: 1,050만

유튜브: 806만

(2023년 2월 20일 현재)

공식 사이트: https://itzy.jype.com/

