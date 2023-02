Angel Yeast, 공급 및 혁신 역량 강화 계획 발표

-- 증가하는 글로벌 효모 수요에 따른 대응

(이창, 중국 2023년 2월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 수년 사이 효모 기반 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 앞으로도 계속 성장할 전망이다. 그에 따라 제조업체는 혁신을 촉진하고, 진화하는 고객 수요를 해소하기 위해 생산과 기술 발전을 증대해야 하는 새로운 도전에 직면했다. Innova Market Insights가 발표한 최신 보고서인 '효모 및 효모 제품 동향(Trends in Yeast and Yeast Products)'에서는 이러한 내용을 암시하고 있다. 이 보고서는 효모 시장의 경향과 잠재력을 발견할 뿐만 아니라, 업계 종사자가 경쟁에서 계속 앞서가는 데 필요한 변화까지도 제시한다.

세계 선도적인 효모 제조업체 Angel Yeast[https://en.angelyeast.com/ ](SH600298)는 최신 고객 통찰을 따르는 한편, 전 세계 고객에게 건강하고 지속가능한 효모 제품을 공급하고자 하는 목표를 바탕으로 2023 브랜드 발전 전략을 발표했다. 이 전략은 공급과 연구개발 역량을 확장할 전략적 투자 및 파트너십을 통해 시장의 동통점을 해결하고, 혁신적인 솔루션을 제공하는 것을 중심으로 한다. Angel은 전 세계 가정과 글로벌 F&B 산업에 최고 품질의 효모를 제공하고, 고객의 식사와 일상 식품에 자사의 제품이 제공하는 우수한 맛, 향 및 영양가를 통해 삶의 질을 높일 수 있도록 고객을 지원하는 것을 목표로 삼고 있다.

연구에 따르면, 식음료 제품에서 효모가 맛을 드높이고 영양가를 더하는 성분으로 제 역할을 함에 따라, 효모 시장의 빠른 성장을 촉진하고 있다고 한다. 2018~2022년에 모든 지역에서 신제품 개발에 효모 사용이 증가했다.

신제품 개발에 전통적인 효모를 사용하는 데에는 여전히 서유럽이 선두를 달리고 있다. 아시아 지역의 효모 추출물 사용은 세계 평균보다 높다. 맥주 혁신과 발전에서 선두 입지를 이어가는 서유럽은 효모를 기반으로 하는 새로운 알코올 제품 중 거의 절반을 차지한다. 시장 기회를 잡기 위해 수요를 따라잡는 일은 쉽지 않다. 이를 위해 기업은 시장 성장에 따라 조정되는 민첩하고 견고한 공급망을 확립하는 한편, 효모 생산 역량을 개선해야 한다.

오늘날 전 세계 소비자의 3분의 1 이상이 갓 구운 빵을 일상적으로 섭취한다. 세계 인구의 63%가 적어도 매주 1회 비스킷을 먹고, 50%는 적어도 매주 1회 케이크를 먹는다. 2022년 효모가 들어간 모든 새로운 제과류 중 빵이 53%를 차지했고, 효모 발효를 기반으로 하는 새로운 제과류 출시가 가장 많은 지역은 서유럽과 라틴 아메리카였다.

장인이 만든 빵 특히 시큼한 맛이 나는 반죽이 유럽과 북미에서 점점 인기를 얻고 있다. 이 경향은 소비자의 맛과 선호도 변화를 부각시키며, 역동적인 고객 수요를 따라가기 위해 제조업체가 새로운 효모원을 탐색하고, 새로운 용도를 실험하는 것이 중요하다는 것을 강조한다.

마지막으로, 식물 기반의 맛 및 향 관련 식품 시장이 계속 성장함에 따라, 독특한 제품을 개발하는 데 천연성분 효모의 다양성이 중요하게 작용할 전망이다. 효모 단백질과 효모 추출물이 식품의 맛을 드높이는 성분으로서 더욱 인기를 얻을 것으로 보인다. 앞으로 식물성 식품이 주로 집중을 받고, 질감과 맛이 더 풍부한 육류 및 유제품 대체제를 만들기 위해 더 정교한 기법이 등장할 전망이다. 이 모든 것을 볼 때, 기업은 혁신 능력을 더욱 강조해야 한다. 기업의 혁신 능력이야말로 제조업체가 고객 기반 점유율을 높이는 열쇠이기 때문이다.

Angel Group은 최신 업계 경향과 발전에 따라 사업 전략을 조정함으로써 경쟁우위를 다지고, 새로운 브랜드 개발 전략으로 장기적인 성공을 구축할 도전과 기회를 수용하기 위해 준비했다. 2022년 Angel Group의 투자는 33억 위안(미화 4억8천500만 달러)을 돌파했고, 18건의 건설 프로젝트를 완료했으며, 29건의 신규 프로젝트를 진행 중이다. 또한 Angel은 러시아에 자회사를 설립하고, 이집트에 지사를 확장했으며, 효모 기반 제품에 대한 증가하는 수요를 해소할 좋은 입지를 구축하고 있다.

Angel은 발효 파스타, 제과류, 조미료, 알코올성 음료, 보충제 및 화장품을 포함하는 다운스트림 시장에서 자사 제품의 침투율을 개선하기 위해 효모 자원 개발, 효모 발효, 영양, 맛 첨가 및 기타 적용 기술과 생합성 기술에 전념하는 20가지 사내 연구개발 플랫폼의 개발에 투자하고 있다. 또한, Angel은 세계적인 대학 및 연구소와의 협력을 이어가고, 업계 혁신을 가속화할 새로운 기술 솔루션을 발견하기 위해 최고의 과학자 및 업계 전문가와 계속 협력할 계획이다.



In 2022, Angel Biotechnology Industrial Park in Xiaoting District has begun to take shape. Yichang Company successfully relocated and increased its production by 36%.