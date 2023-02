투미(TUMI), 새로운 투미(TUMI) 크루 멤버와, 복귀하는 투미(TUMI) 크루 멤버인 히샬리송 지안드라지(RICHARLISON DE ANDRADE), 르네 랩(RENEÉ RAPP), 랜도 노리스(LANDO NORRIS), 손흥민과 특별히 함께하는 2023년 봄을 위한 '언팩 투마로우(UNPACK TOMORROW)' 캠페인 첫 소개

투미(TUMI)는 캠페인과 함께 주요 글로벌 스포츠 및 엔터테인먼트 스타 중 한 명이 선보일, 시즌을 위한 새로운 다양한 아이코닉한 스타일을 출시할 예정

뉴욕, 2023년 2월 15일 /PRNewswire/ -- 오늘, 국제적인 여행 및 라이프스타일 브랜드인 투미(TUMI) 가 미지로 가득한 세계에서 신뢰할 수 있는 여행 제품의 중요성을 보여주는 최신 글로벌 캠페인인 "언팩 투마로우"를 개시했다. 토드 투르소(Todd Tourso) 감독이 생기를 불어넣은 캠페인에는 시즌 내내 3개의 단편 필름이 포함될 예정이며, 전문 축구 선수인, 히샬리송 지안드라지 (RICHARLISON DE ANDRADE) 와 배우이자 가수/작곡가인, 르네 랩(Reneé Rapp) , 복귀하는 투미(TUMI) 크루 멤버, 맥라렌 포뮬러 1 드라이버인, 랜도 노리스(Lando Norris) 가 특별히 출연할 것다. 각각의 다면적인 여정에 근접한 개인적인 관점을 제공하여, 시리즈는 알파 브라보, 보이저, 맥라렌컬렉션 내 투미(TUMI)의 최신 제품들이 글로벌 스포츠 및 엔터테인먼트 스타들 각각의 삶을 더 완벽하게 만들어주는 데 도움이 되는 다양한 방식을 보여줄 예정다.

투미(TUMI)의 크리에이티브 디렉터인 빅터 산즈(Victor Sanz)는 "이 시즌은, 비즈니스와 레저 활동 모두를 위해 그 어느 때보다 더 자주 여행하는 새로운 소비자층의 영감을 받았습니다."라고 전했다. "투미(TUMI)의 2023년 봄 컬렉션은 소비자의 니즈에 맞게 특별히 디자인되었으며, 여행을 떠나는 모든 곳을 위한 내구성, 기능성, 스타일을 제공하는 제품을 소개합니다."

"언팩 투마로우"의 첫 번째 편에는 최근 팀을 2022년 월드컵 4강으로 가도록 이끈 브라질 전문 축구 선수인 히샬리송(Richarlison)이 주연을 맡는다. 영상은 투미(TUMI)의 알파 브라보 컬렉션이 그의 하루에 어떤 일이 발생하든 견디도록 제작된 방식을 보여주며 운동선수의 하루를 기록할 예정이다. 투미(TUMI)는 아이코닉한 알파 브라보 컬렉션에 실용주의적인 근본과 군대에서 영감을 받은 유산에 충실한 새로운 색상으로 시즌의 새로움을 선보일 예정이다. 이 편과 함께, 손흥민은 자신만의 관점을 통해 컬렉션 중 가장 좋아하는 운동용 아이템을 선보일 예정이다. 손흥민은 "투미(TUMI)와 파트너가 된 지 2년째인 지금, 제 가방이 견고하게 만들어졌다고 확실히 증명할 수 있습니다"라고 전했다. "운동선수이기 때문에, 다음에 어떤 일이 발생할지 절대 알 수 없지만, 내일 발생할 일에 대비할 수 있을 것이라 확신하며 투미(TUMI)를 통해 자신감을 느낍니다."

나머지 "언팩 투마로우" 영상은 투미(TUMI)를 "노마딕" 여행 운동의 최전선에 계속해서 포지셔닝하며, 3월부터 4월까지 공개될 예정이다. 3월에는, 섹스 라이브즈 오브 컬리지 걸스(Sex Lives of College Girls) 및 퀸카로 살아남는 법(Mean Grils: The Musical) 의 배우 르네 랩(Reneé Rapp)의 영상이 이 어린 스타가 그녀의 경력이 어디로 향해가든 투미(TUMI)와 함께하는 방식을 강조할 것이다. 르네(Reneé)의 캠페인 부분은 그 핵심 디자인 내에서 소재 재생산을 자랑으로 삼는 투미(TUMI)의 사랑받는 여성용 Voyageur 컬렉션 재출시를 특징으로 한다. 다양성과 향상된 기능성에 중점을 둔 재디자인을 통해, 투미(TUMI)는 유행 중인 나일론 소재로 핵심 스타일을 재도입할 예정이다.

"d언팩 투마로우"의 마지막 편은 4월에 공개될 예정이며, 세 번째 투미 | 맥라렌 컬렉션과 함께, 돌아온 투미(TUMI) 크루 멤버와 F1 드라이버인 랜도 노리스(Lando Norris)가 특별히 함께하며 이번에 시그니처 Papaya 컬러웨이를 특징으로 하는 a맥라렌의 60주년을 축하다. 랜도(Lando)의 캠페인 영상은 맥라렌 아르투라와 그의 투미(TUMI) 가방 성능이 그의 퍼포먼스와 매칭되는 방식을 보여주면서 레이싱 슈퍼스타의 여행을 몽타주로 따라간다. 엘리트 모터스포츠와 슈퍼카 브랜드의 스페셜한 기념일을 기념하는 투미(TUMI)와 a맥라렌의 기념비적인 컬래버레이션은 패션, 라이프스타일, 기술을 최신 시즌 제품과 계속해서 원활하게 통합할 예정이다.

시즌 내내, 투미(TUMI)는 전 세계에 투미(TUMI)를 통해 어떻게 "Unpack Tomorrow" 할 수 있는지 보여주며 수많은 글로벌 활동을 주최할 것으로 예상된다. 더 자세한 내용은 시즌 내내 계속된다.

