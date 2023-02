Athachi Group, 연합 장관들에게 'Trust Nature™' 이니셔티브 소개

-- 세계에 요가와 유사한 'Trust Nature™' 철학 전파

뉴델리, 2023년 2월 15일 /PRNewswire/ -- 인도 및 아랍에미리트 사업장 전반에 걸쳐 자연을 가까이하는 다각화된 비즈니스 그룹 Athachi Group(본사: 케랄라주 팔라카드)의 고위 경영진이 최근 수도에서 연합 장관들을 만나 'Trust Nature™' 이니셔티브를 소개했다.

Athachi management team, led by Chairman Raju N Subramanian and Managing Director Dr Vishwanath N Subramanian, meeting the Hon'ble Union Ministers Shri Narendra Singh Tomar, Shri Bhupender Yadav, Shri SarbanandaSonowal, and Shri V Muraleedharan while showcasing the 'Trust Nature™' philosophy