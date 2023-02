웰컴 브로드웨이, 뉴욕 3주간 매일 공연축제

오프-브로드웨이 위크 개봉박두

‘웰컴 대학로’ 세계화 위한 본보기

[헤럴드경제=함영훈 기자] 늦겨울~이른 봄에 열리는 ‘뉴욕 오프-브로드웨이 위크(NYC Off-Broadway Week)’는 한국의 공연관광 프로젝트 ‘웰컴 대학로’를 닮았다.

우리는 이제 성숙기를 향해 달려가고 있는데 비해 뉴욕의 이 축제는 상당한 글로벌 지명도를 확보해 세계 관광객을 끌어모으고 있다.

뉴욕 관광청은 마스터카드와 함께 오는 13일부터 3월 5일까지 ‘뉴욕 오프-브로드웨이 위크’ 프로모션을 진행한다.

뉴욕 브로드웨이 위크

올해로 14주년을 맞이하는 이번 행사에는 인어공주, 타이타닉 등 신규작 포함 총 23개의 작품이 참여하며, 해당 공연 티켓 2매 구매 시 1매의 가격으로 제공한다.

뉴욕 오프-브로드웨이 위크에 참여하는 총 23개의 작품 대표작들은 ▷1+1 ▷안소니 랩 위드아웃 유 (Anthony Rapp’s Without You) ▷아시 윈즈 이너 서클 (Asi Wind’s Inner Circle) ▷비컴즈 어 우먼 바이 베티 스미스(Becomes a Woman by Betty Smith) ▷더 베스트 위 쿠드(The Best We Could) ▷블랙 오딧세이(Black Odyssey) ▷블루 맨 그룹(Blue Man Group) ▷더 코스트 스타라이트(The Coast Starlight) ▷도그 맨: 더 뮤지컬 (Dog Man: The Musical) ▷드렁크 셰익스피어(Drunk Shakespeare) ▷엔드게임(Endgame) ▷프렌즈! 더 뮤지컬 패러디(Friends! The Musical Parody) ▷가질리언 버블 쇼(Gazillion Bubble Show) ▷오스카 와오의 짧고 놀라운 삶(La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao) ▷인어공주(The Little Mermaid the Musical) ▷더 오피스! 어 뮤지컬 패러디(The Office! A Musical Parody) ▷퍼펙트 크라임(Perfect Crime) ▷더 플레이 댓 고우즈 롱(The Play That Goes Wrong) ▷솔로, 어 쇼 어바웃 프렌드쉽(Solo, A Show About Friendship) ▷스트레인저 싱즈! 더 패러디 뮤지컬(Stranger Sings! The Parody Musical) ▷슈가 대디(Sugar Daddy) ▷더 원더러스(The Wanderers) ▷타이타닉(Titanique)이다.

프레드 딕슨(Fred Dixon) 뉴욕관광청장은 “올해 14주년을 맞이하는 NYC오프-브로드웨이 위크는 전세계의 공연 애호가 분들께 합리적인 가격으로 사랑받는 작품들을 선사해왔다”고 하며 “올해 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 23개의 작품으로 NYC 오프-브로드 웨이 위크와의 파트너십을 지속하게 되어 기쁘다”고 전했다.

2009년에 시작된 뉴욕 오프-브로드웨이 위크는 현재까지 누적 10만장 이상의 티켓을 판매했으며 400만 달러 이상의 수익을 창출했다. 또한, 2022년에 5개 자치구를 모두 방문한 방문객의 수는 5640만 명이며, 2023년에는 6170만 명의 방문객을 유치할 계획이다.

