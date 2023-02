방탄소년단 진, 인도네시아 팬들이'에피파니 포레스트 2호' 조성

선한 영향력 전파

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단(BTS) 진의 글로벌 팬들이 진의 선한 영향력을 전파하며 아이돌 팬덤 문화의 격을 높였다.

인도네시아 진의 팬들이 진을 기념하고 미래환경에 대한 그의 메세지에 공감하며 토양 재생을 위한 노력의 일환으로 '에피파니 포레스트 2호'를 조성하며 화제의 중심이 된 것이다.

이 소식은 인도네시아의 유명 뉴스프로그램인 'NewsLine Metro TV'에서 집중 조명하며 널리 알려졌다. 팬들은 인도네시아의 칼리만탄 지역 주룽티가 자연공원에 진의 생일인 12월 4일을 본따 124그루의 아보카도 나무를 식목하고 그 장소를 '에피파니 포레스트 2호'로 공식 명명했다.

진을 기념하는 숲 조성이니만큼 숲의 이름이 된 '에피파니(Epiphany)'는 진의 솔로곡 제목에서 따왔으며 캠페인 문구 또한 유엔(UN) 총회에서 진행된 진의 연설에서 영감을 받아 "This is How We Welcome Change(이것이 우리가 변화를 환영하는 방법)"로 정해졌다. 해당 장소는 지역 거주민들에게 명실상부한 생태적, 경제적 혜택을 제공하는 장으로 거듭나게 된다.

인도네시아 팬덤의 숲 조성은 이 번이 처음이 아니다. 해외 매체 올케이팝은 이번에 조성된 '에피파니 포레스트 2호'와 더불어 진의 막강한 영향력과 이전에 생성된 숲에 대해서도 조명했다.

매체는 "이번에 앞서 이미 조성된 칼리만탄 지역의 원조 '에피파니 포레스트 1호' 또한 생태계 복원을 위해 도모되었다. '에피파니 포레스트 1호'는 현재 인도네시아 환경삼림부 산하에서 관리되며 팬들은 BPDAS Solo(강유역관리청)'과 함께 일하며 현지 생태계 및 카루르 마을 주민의 경제에 이바지 하고 있다"는 훈훈한 소식을 전했다.

또한 "진의 인기만큼이나 그의 인도네시아 팬들도 그의 선한 영향력의 전도사로서 긍정적 이미지를 전파해 오고 있다"고 전했다. 이어 "팬들은 곧 제 3의 숲 조성에도 앞장 설 예정으로 알려지고 있다", "어릴 적 부터 봉사에 앞장서 오던 진은 환경보호의 중요성에 지속적으로 관심을 보여왔으며, 진에게 영감을 받아 열심히 일하는 팬들을 보면 그도 매우 자랑스러워 할 것이다"며 높은 평가를 남겼다.

이번 숲 조성 활동에 대해서는 "아티스트가 남길 수 있는 가장 큰 임펙트가 아닐까 한다"며 진이 미치는 선한 효과에 대해 극찬했다.

매체는 진이 인도네시아에서 남다른 인기를 보유하고 있다는 사실 또한 전했다. 매체는 "진은 전 세계적으로 인기를 받고 있으며, 인도네시아 팬들도 타의 추정을 불허할 정도로 진에 대한 아낌없는 지원과 지지를 보낸다", "'Mas Ganteng'이라는 진의 별명은 현지에서도 유명한데, 진의 잘생긴 얼굴이 들어간 제품은 발매 동시에 품절이 된다"며 인도네시아에서 이번 숲 조성이 결정될 수 있었던 이유에 대해 밝혔다.

국내에도 진의 팬들이 그의 영향력을 건설적이고 바람직한 방향으로 전파한 적이 있다. 지난 해 11월 진의 팬들이 기후변화 대응, 생물 다양성 보전 및 증진, 한강 자연성 회복, 미세먼지 저감 등의 효과를 기대하는 '진 포레스트(Jin Forest)' 프로젝트를 진행했다. 팬들은 진의 31번째 생일을 축하하며 여의도 한강공원 이벤트 광장 부근에 칠엽수 10주를 심어 '석진숲길'을 조성했으며 공원을 찾는 이들이 편히 쉬어갈 수 있는 벤치 또한 마련했다.

