OANDA, 업계 최고의 상 수상 -- TradingView의 'Most Popular Broker' 및 ForexBrokers.com의 'Best in Class' 부문에서 수상

(런던 2023년 2월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 올해 시상식 시즌을 맞이하며, OANDA가 거래원에게 서비스를 제공하겠다는 약속을 바탕으로 다시 한번 일류 브로커로 선정됐다고 발표했다.



OANDA가 TradingView에서 'Most Popular Broker'로 선정됐다.

OANDA가 2022년 TradingView Broker Awards에서 'Most Popular Broker' 상을 받았다. 이번 수상은 OANDA가 TradingView 커뮤니티로부터 3년 연속으로 인정을 받았다는 것을 의미한다. 또한, 이 상은 고객 만족에서 수상 기록이 시작된다는 것을 보여준다.

TradingView는 세계 최대 규모이자 가장 빠르게 성장하는 거래원 소셜 네트워크로서, 전 세계적으로 3천만 명 이상의 등록 사용자를 보유하고 있다.

OANDA의 COO Kurt vom Scheidt는 "TradingView 커뮤니티로부터 이 명예로운 상을 받게 돼 영광"이라며, "이 상은 선도적인 플랫폼, 투명한 가격 정책, 그리고 빠른 실행을 통해 최상의 거래를 지원하는 자사의 노력을 보여주는 것"이라고 밝혔다.

이 상과 관련해, TradingView의 총괄관리자(General Manager) Pierce Crosby는 "TradingView 사용자는 OANDA의 열렬한 팬인 것이 분명하다"라며 "OANDA는 예전에도 자사가 수여하는 상을 받은 적이 있으며, 'Most Popular Broker'라는 특별한 이 상은 그 자체로 더 설명이 필요 없을 것"이라고 말했다. 이어 "거래원들은 OANDA를 선택한다"면서 "자사 플랫폼에서 OANDA가 계속 상승하는 것을 기쁘게 생각하며, 또한 2023년에 새롭고 다양한 기능을 제공하게 된 것도 기쁘게 생각한다"고 설명했다.

ForexBrokers.com에서 'Best in Class'에 선정돼

OANDA는 2023년 ForexBrokers.com의 연례 시상식에서 'Best in Class for Ease of Use' 및 'Best in Class for Research' 부문에서도 수상했다.

vom Scheidt COO는 "활발한 거래원에게 있어 플랫폼의 이용성은 실적 및 훌륭한 거래 경험을 달성하기 위한 필수 요소"라며 "리서치는 효과적인 거래 전략을 세우는 데 필수적인 사항"이라고 말했다. 이어 "이 두 부문에서 상을 받은 것은 고객 수요에 자사가 정확하게 초점을 맞추고 있다는 증거"라고 강조했다.

OANDA 소개

1996년에 설립된 OANDA는 인터넷에서 무료로 환율 데이터를 공유한 최초의 기업으로서, 설립 후 5년 차에 웹 기반 통화 거래의 발전을 개척하는 데 일조한 FX 거래 플랫폼을 출시했다. 오늘날 OANDA Corporation과 OANDA Global Corporation의 기타 자회사를 포함하는 OANDA 그룹은 세계 소매 및 기업 고객에게 온라인 다중 자산 거래, 통화 데이터 및 분석을 제공하면서, 외국환에 대한 최고의 전문성을 증명하고 있다.

OANDA는 세계에서 가장 활발한 9개 금융 시장에서 규제를 준수하는 회사를 운영하고 있으며, 세계가 거래와 상호작용하는 방식을 변혁시키는 데 여전히 전념하고 있다. 또한, 시장에서 가장 빠른 거래 플랫폼 중 하나에서 국제 시장 지표, 상품, 기금, 귀금속 및 통화를 거래할 수 있도록 고객을 지원한다. 더 자세한 사항은 회사 웹사이트 https://www.oanda.com/group/을 방문하거나 링크트인[https://www.linkedin.com/company/oanda/ ]을 참조한다.

TradingView 소개

TradingView는 실시간 데이터와 시장 주도적인 분석 소프트웨어를 기반으로 하는 세계에서 가장 인기 많은 거래원 및 투자자 네트워크다. TradingView 플랫폼을 통해 글로벌 자산을 추적하고, 거래 아이디어를 찾으며, 다른 이와 채팅하고, 경향을 파악하며, 브로커와 직접 거래할 수 있다. 웹사이트 www.tradingview.com을 방문하거나, iOS 및 안드로이드용 무료 TradingView 모바일 앱을 다운로드받아 체험해볼 수 있다. 사용자의 웹사이트 또는 비즈니스에 대한 내용은 웹사이트 https://www.tradingview.com/widget/를 참조한다.

ForexBrokers.com 소개

업계 주도적인 온라인 브로커 소스인 ForexBrokers.com은 Reink Media Group의 완전 소유 자회사다. 2009년에 미시간주에서 설립된 Reink Media Group은 여러 개의 금융 기반 웹사이트를 소유 및 운영하고 있으며, 성공적이며 주도적인 투자를 위한 적절한 자원, 도구 및 교육을 제공하고자 노력한다. 추가 정보는 웹사이트 www.forexbrokers.com 또는 www.reinkmedia.com을 참조한다.