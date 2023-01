'청춘스타' 우승팀 엔싸인(n.SSign), 정식 데뷔 전 그룹 최초로 日 제프투어 진행

2월 日 주요 5개 도시 제프투어 개최

'정식 데뷔 전부터 인기 입증'

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]'청춘스타' 우승팀 엔싸인(n.SSign)이 정식 데뷔 전 그룹 최초로 제프투어(Zepp Tour)를 진행한다.

18일 소속사 n.CH엔터테인먼트는 "그룹 엔싸인(현, 준혁, 도하, 한준, 희원, 성윤, 카즈타)이 오는 2월 25일부터 일본 주요 5개 도시를 도는 제프투어를 개최한다"고 밝혔다.

엔싸인은 지난해 방송된 채널A 오디션 프로그램 '청춘스타' 최종 우승팀으로, 정식 데뷔 전 최초로 제프투어를 진행하며 글로벌 인기를 입증했다. 엔싸인은 2월 25일 나고야를 시작으로 2월 26일 오사카, 3월 4일 삿포로, 3월 21일 후쿠오카, 3월 25일과 26일 도쿄에서 팬들을 만난다.

엔싸인은 국내는 물론 해외 팬들로부터 많은 관심을 받고 있다. 특히 '청춘스타 우승자 Special Album(청춘스타 우승자 스페셜 앨범)'이 일본 아이튠즈 케이팝 앨범 차트 3위를 차지하며 일본에서의 엔싸인 인지도를 가늠케 했다.

이에 엔싸인은 지난해 12월 일본 도쿄와 오사카에서 개최된 '"n.CHworld Live 2022" in Japan'에서 스페셜 기프트 앨범의 'Woo Woo(이게 말이 돼?)'와 '너만 빼고 다 있어 (Have All Except You)' 무대를 최초로 공개해 현지 팬들을 사로잡은 바 있다.

이후 엔싸인의 'Woo Woo(이게 말이 돼?)'는 일본에서 한정판 플랫폼 앨범으로 판매됐고, 빠른 속도로 품절을 기록해 엔싸인을 향한 일본 팬들의 뜨거운 사랑을 증명했다.

한편, 엔싸인은 최근 서울 윤당아트홀에서 첫 국내 팬미팅 'net of Star Sign'을 개최했다. 다채로운 무대와 이벤트를 선보이며 정식 데뷔에 대한 기대감을 높였다.

