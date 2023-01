Sinopec, 'Sinopec 녹색 및 저탄소 발전 백서 2022' 발표

-- 고품질 발전의 가속화, 및 '이중 탄소' 목표 달성 위해 지속가능한 이점 강화

(베이징 2023년 1월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 13일, China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, Sinopec)이 'Sinopec 녹색 및 저탄소 발전 백서 2022(The Sinopec Green and Low-carbon Development White Paper 2022)'를 발표했다. Sinopec은 이 백서를 통해 전략적 로드맵 범위, 제도적 기제, 청정에너지 이니셔티브 및 자원의 경제적인 활용 전반에 걸쳐 자사의 비전과 관행을 강조했다.



Thousands of Migrating Egrets Visit and Breed in the Sinopec ZRCC Egret Nature Reserve Every Year.