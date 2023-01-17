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  • [속보]한-UAE 정상 공동성명…300억달러 韓투자 명기
  • 2023.01.17 00:05
김성한 국가안보실장이 16일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 그랜드 하얏트 호텔에 마련된 프레스센터에서 윤석열 대통령 UAE·스위스 순방 관련 브리핑을 하고 있다. [연합]

[속보]한-UAE 정상 공동성명…300억달러 韓투자 명기

yuni@heraldcorp.com

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