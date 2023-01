AIA 싱가포르, 첫 브랜드 홍보대사로 손흥민 선정

-- 싱가포르 시민의 총체적인 웰빙 도모

(싱가포르 2023년 1월 16일 PRNewswire=연합뉴스) AIA 싱가포르가 토트넘 홋스퍼 선수인 손흥민을 자사의 첫 싱가포르 브랜드 홍보대사로 선정했다고 발표했다. 손흥민은 아시아 올해의 축구선수(Asian Footballer of the Year)로 7번이나 선정됐고, 지난 시즌에는 아시아 선수로 최초로 프리미어 리그에서 Golden Boot를 수상했다. 이번에 손흥민 선수를 브랜드 홍보대사로 선정한 것은 2030년까지 이 지역의 10억 인구가 '더 건강하고, 더 오랫동안, 더 나은 삶(Healthier, Longer, Better Lives)'을 살도록 하는 'AIA One Billion' 운동의 일환이다.



AIA Singapore appoints Tottenham Hotspur player, Heung-min Son, as its first Singapore brand ambassador

AIA 싱가포르의 브랜드 홍보대사가 된 손흥민은 '신체 건강, 동기 부여와 정신 건강, 재정 건강'이라는 3가지 핵심적인 측면에서 총체적인 웰빙을 도모함으로써, 싱가포르 시민이 매일 더 나은 삶을 살도록 영감을 불어넣고, "싱가포르 지역사회가 더 건강하고, 더 오랫동안, 더 나은 삶을 살도록 지원한다"는 AIA의 브랜드 약속을 대변할 예정이다.

AIA 싱가포르 최고 고객 및 디지털 책임자(Chief Customer and Digital Officer) Melita Teo는 "아시아 역사상 가장 위대한 축구선수 중 한 명으로 인정받는 손흥민 선수는 수많은 이들에게 아이콘이자 영감이 됐다"라며 "축구화 함께하는 그의 여정은 그의 재능과 자기 계발, 투지 및 결단력 같은 그의 개인적 가치를 강조한다"고 말했다. 이어 "그의 가치와 더불어 절대 현 상태에 안주하지 않고자 하는 프로 축구 선수로서의 여정은 총체적인 웰빙을 통해 고객이 더 나은 삶을 살도록 더 훌륭한 지원을 제공하고자 하는 자사의 끊임없는 노력과도 맥락을 같이 한다"면서 "자사는 앞으로 손흥민 선수와 함께 2023년부터 싱가포르 시민의 삶에 더 긍정적인 영향을 미칠 계획"이라고 언급했다.

손흥민은 "나의 가치관과 인생관은 상당 부분 부모님으로부터 물려받았다"라며 "어린 시절 부모님은 내가 하는 모든 일에서 더 나아지도록 항상 영감을 불어넣어 주셨다"고 밝혔다. 그는 "최고의 축구선수가 되려면, 타인을 존중하는 한편 최상의 신체 및 정신 건강 상태에서 자기 자신을 능가해야 한다"면서 "좋은 마음가짐, 건강한 라이프스타일, 팀 플레이어가 되는 것이 중요하다는 가치를 지금까지도 소중히 간직하고 있다"고 설명했다. 이어 "AIA 싱가포르의 첫 홍보대사로 선정돼 AIA 싱가포르와 함께 더 많은 이들이 총체적인 웰빙을 이룰 수 있도록 동기부여를 할 수 있게 된 것을 영광으로 생각한다"고 덧붙였다.

AIA 싱가포르는 손흥민 선수를 브랜드 홍보대사로 선정하면서 활동적인 생활을 통해 싱가포르 지역사회와 관계를 구축하고, 싱가포르 시민이 더 건강하고, 더 오랫동안, 더 나은 삶을 살도록 지원하고자 하는 회사의 약속을 다시금 강조했다. 또한, AIA 싱가포르는 팀워크, 규율 및 스포츠맨십 같은 가치뿐만 아니라 삶에 긍정적인 영향을 미치기 위해 신체 건강, 정신 건강 및 재정 건강을 총체적으로 관리하는 방법도 전하고 있다.

손흥민은 더 건강하고, 더 오랫동안, 더 나은 삶을 사는 데 있어 총체적인 웰빙의 중요성을 보여주고자 올 한 해 AIA 싱가포르의 프로젝트를 대변하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행할 예정이다. 여기에는 고객, AIA 보험 대리인, 기업 파트너 및 AIA 싱가포르 직원을 위한 활동도 포함된다.

AIA 싱가포르는 오랫동안 토트넘 홋스퍼의 글로벌 주요 파트너로 활약했다. 작년 AIA 싱가포르와 토트넘 홋스퍼는 'AIA Better Lives Fund'와 함께 Grant-a-Wish 이니셔티브를 공동으로 진행했다. 이는 어려움에 처한 아동, 청년 및 그 가족을 위한 기금 마련 이니셔티브다. 수익금은 Community Chest를 통해 AIA Better Lives Fund의 수혜자를 지원하는 데 사용됐다. 여기에는 AIA 싱가포르가 채택한 자선 파트너인 Children's Wishing Well도 포함돼 유아를 위해 영양가 높은 식사를 제공하고, 유아의 교육을 지원하며, 유아가 비학문 영역에서 전문 자격증을 통해 꿈을 실현할 수 있도록 지원했다. VIVA 재단은 어린이 암 환자의 생명을 구할 첨단 치료법을 개발하고, 생존자가 치료 후 잘 지낼 수 있도록 총체적인 간호를 제공하는 프로그램을 큐레이팅하며, 더 나은 의료시설을 지원하기 위해 암 연구 프로젝트에 자금을 지원했다. 또한 모금된 기금은 토트넘 홋스퍼 재단에도 전달됐다.

2022년 11월에는 Grant-A-Wish 캠페인의 연장선으로 2년간 중단됐던 인기 있는 AIA 키즈 축구 클리닉(AIA Kids' Football Clinics)도 재개했다. 토트넘 홋스퍼 개발 코치인 Shannon Moloney와 Jerome Barker, 그리고 싱가포르 축구협회(Football Association of Singapore, FAS) 코치의 지원을 받아 500명의 어린이가 경기장에서 실시간으로 체험하고, 흥미진진한 훈련과 미니 토너먼트를 진행했다. AIA 키즈 축구 클리닉은 AIA Better Lives Fund 기금을 모으는 한편, 아이들이 활동적인 라이프스타일을 영위하도록 장려하고, 스포츠맨 정신과 결단력 같은 중요한 정신을 심어준다. 등록을 통해 모금된 수익금은 100% Children's Wishing Well에 기부됐다.