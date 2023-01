씨세이프(CSafe), TracSafe 데이터 로거 및 CSafe Connect 포털 출시하여 디지털 생태계 강화

TracSafe 합목적 데이터 로거, 복합적인 CSafe Connect 고객 포털에 바로 연결하여 진보적인 고객 기반 디지털 생태계의 다음 버전 구축

먼로, 오하이오, 2023년 1월 11일 /PRNewswire/ -- 씨세이프(CSafe) 제약 업계을 위한 완벽한 범위의 능동 및 수동 온도 제어 배송 솔루션을 제공하는 최대 기업이 오늘 새로운 TracSafe 실시간 데이터 로거 라인과 새로 확장된 CSafe Connect 고객 포털 출시를 오늘 발표했습니다.

New TracSafe line of data loggers enable shipment tracking and analytics for single-use, reusable and real-time applications in most CSafe solutions.