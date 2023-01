ROSEWOOD HONG KONG, 전무이사로 HUGO MONTANARI 임명

(홍콩 2023년 1월 11일 PRNewswire=연합뉴스) Rosewood Hong Kong이 자사 전무이사로 Hugo Montanari를 임명했다. Montanari 전무는 Rosewood Hotel Group 아시아태평양 지역 운영 부사장으로 승진한 Hoss Vetry를 잇게 된다. 새로운 직책을 맡은 Montanari는 환경 프로젝트부터 기회 고용까지 아우르는 기업의 사회적 책임감 프로그램인 Rosewood Sustains 의지휘를 포함해 럭셔리 호텔 Rosewood Hong Kong의 모든 측면을 관리하게 된다.



Rosewood Hong Kong이 자사 전무이사로 Hugo Montanari를 임명했다.

노련한 호텔리어인 Montanari 전무는 세계 럭셔리 호텔 부문에서 17년 이상의 경력을 보유하고 있다. 두바이 Fairmont Hotels and Resorts와 뉴욕 The Plaza Hotel에서 약 7년을 근무했고, 방갈로르, 싼야, 톈진 및 모로코 등 다양한 지역의 리츠-칼튼 호텔에서 약 8년간 일하면서 여러 호텔의 총지배인으로 활약했다. 그 후에는 건강 및 웰빙 리조트인 Jayasom Ibiza에서 일했다.

Hugo Montanari 전무는 "상징적인 Rosewood Hong Kong에 합류하게 돼 영광이자 매우 기쁘다"라고 밝혔다. 그는 "수년 전에 Rosewood Beijing에서 처음 숙박하면서 Rosewood Hotels & Resorts에 감탄한 적이 있다"라며 "이후 10여 년 동안 이 브랜드가 럭셔리 라이프스타일의 선두주자로 발전하는 것을 지켜봤다"고 말했다. 이어 "Rosewood 브랜드의 유산과 심층적인 지역사회 관계를 지속해서 활용하기 위해 세계적 수준의 Rosewood Hong Kong 팀과 협력할 것"이라고 덧붙였다.

Rosewood Hotel Group APAC 운영 부사장 Hoss Vetry는 "홍콩을 다시 찾는 전 세계 고객이 점점 증가함에 따라, Hugo 전무는 이에 맞춰 Rosewood Hong Kong을 이끌 완벽한 리더"라며, "중국 본토, 아시아태평양, 아메리카 및 유럽에서 다양한 경험을 쌓은 그의 국제적인 전망과 전문성은 Rosewood Hong Kong이 시장 주도적인 입지를 유지하는 데 매우 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.

이탈리아 및 프랑스 국적을 보유한 Montanari 전무는 Ecole Hoteliere de Lausanne을 졸업했으며, 열정적인 운동선수이자 현지 지역사회 서비스를 지원하는 기금모금자(펀드레이저)이기도 하다.

고해상도 이미지 보기:

https://rosewoodhongkong.box.com/s/eftl7kfe0e8bils80qorsppu8qq3tnt9

Rosewood Hong Kong 소개

413개의 객실을 갖춘 Rosewood Hong Kong은 침사추이 솔즈베리 거리에 위치한 전 New World Centre에 위치하며, 빅토리아 항구 해안가라는 최상의 입지를 자랑한다. 초호화 호텔인 Rosewood Hong Kong은 세계적으로 유명한 홍콩 스카이라인에 새로 추가된 랜드마크인 다목적 Rosewood Tower의 43층을 차지하고 있다. Rosewood Hong Kong에는 9개의 레스토랑과 라운지가 있으며, Rosewood의 통합적인 웰빙 컨셉인 Asaya를 포함한 레크리에이션 시설들이 이를 보완한다. The Manor Club Executive Lounge는 독점적인 특권을 제공하며, Rosewood 브랜드의 대표적인 주거 형식 회의 및 행사 공간인 The Pavilion은 기업 행사, 회의 및 사교 축하 행사를 주최한다. 186개의 럭셔리 Rosewood 레지던스는 단기 및 장기 숙박 임대를 선택하는 주민을 위해 특별 서비스와 전용 편의시설은 물론, 전용 프라이빗 클럽까지 갖추도록 설계됐다.

추가 정보: rosewoodhotels.com/hongkong

연결: 페이스북, 인스타그램, 위챗

@RosewoodHongKong #RWJourneys