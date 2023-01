Sai Life Sciences, Schrodinger와 전략적 계약 체결

-- 인도에 Schrodinger의 첫 해외 전용 연구 실험실 설립

하이데라바드, 인도, 2023년 1월 11일 /PRNewswire/ -- 인도에서 가장 빠르게 성장하는 세계적인 의약품 위탁연구 및 위탁개발생산 기업(CRO/CDMO) 중 하나인 Sai Life Sciences[https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=schrodinger-offshore-research-lab]가 인도 하이데라바드에 SaiSchrodinger Research Laboratories(SSRL)를 설립하기 위해 Schrodinger와 5년 기간의 전략적 계약을 체결했다고 발표했다. Schrodinger는 물리 기반 전산 플랫폼으로 치료제와 소재를 발견하는 방식을 변혁시키고 있다.

