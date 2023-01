Jackery, CES 2023서 혁신적인 새로운 휴대용 태양광 발전기 공개

-- 태양광 발전 업계 선도

(라스베이거스 2023년 1월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 혁신적인 휴대용 전력 및 친환경 실외 에너지 솔루션 부문의 글로벌 선도기업 Jackery[https://bit.ly/3s9FMaF ]가 이달 5일부터 8일까지 라스베이거스에서 열리는 CES 2023(부스번호: 8943[https://ces23.mapyourshow.com/8_0/floorplan/?hallID=A&selectedBooth=booth~8943 ])에서 자사의 고급 Pro 제품군을 보완하는 가장 혁신적인 휴대용 태양광 발전기인 3000 Pro 및 1500 Pro를 공개했다.

세계에서 가장 영향력 있는 기술 행사인 CES는 획기적인 기술과 글로벌 혁신가를 위한 핵심 현장이자 세계 최대 브랜드가 모여 비즈니스에 대해 논의하고 잠재적 파트너를 연결하는 장이다. 이와 함께, 가장 예리한 혁신가가 통찰력을 공유하는 곳이기도 하다. Jackery는 CES 2023의 자사 부스에서 신제품 라인업과 수상 실적을 자랑하는 컨셉 제품들을 선보인다. 모든 혁신적인 제품은 태양광 기술에 대한 Jackery의 전문 지식과 업계에서 쌓은 10년간의 탄탄한 경험을 바탕으로 사람들의 일상생활에 녹색 에너지를 제공한 브랜드의 행보를 잘 보여준다.

Jackery의 최신 휴대용 Pro 제품군의 태양광 발전기 주력 제품인 Solar Generator 3000 Pro는 동급 제품 중 가장 가볍고 콤팩트하다. 이 제품은 6개의 SolarSaga 200W 태양광 패널을 통해 3~4시간의 울트라 태양광 충전(Ultra-Solar-Charging) 속도와 2.5시간의 콘센트 충전을 제공하며, 3,024Wh의 대용량 전력과 3,000W AC 출력을 지원한다. 이 제품은 하루에 최대 8,500Wh를 생산하므로, 5일간의 아웃도어 활동이나 가정에서의 비상사태에 대비한 예비 전력을 제공할 수 있다. 3000 Pro는 고정밀 칩과 9개의 센서가 지원하는 독보적인 냉각 시스템에 덕분에 30% 향상된 방열 효율을 제공한다. 또한, 무음 모드에서 충전 시 30㏈에 불과한 초저소음을 지원할 뿐만 아니라, 블루투스 및 Wi-Fi를 결합해 실시간으로 모바일 기기와 통신하고 제어할 수 있는 향상된 친환경 전력 솔루션을 제공함으로써 아웃도어 라이프스타일을 새롭게 정의한다.

울트라 충전 시스템(Ultra-Charging System)을 특징으로 하는 Solar Generator 1500 Pro는 운반이 간편해 초보 아웃도어 여행객에게 이상적이다. Solar Generator 1500 Pro는 2시간 이내에 태양광 충전 또는 콘센트 충전이 가능한 대용량 최첨단 자화 접이식 SolarSaga 200W 태양광 패널 6개와 Jackery Explorer 1500 Pro Power Station이 세트로 제공된다. 1,512Wh 용량과 최대 1,800W의 최대 출력을 제공하는 1500 Pro는 청정에너지와 함께 유용성과 안정성을 제공하는 완벽한 솔루션을 통해 최고의 자동차 여행 경험을 선사한다.

Jackery의 고급 Pro 제품군에 새롭게 추가된 두 제품은 모두 탄소 배출이 없으며, 충격에 강하고, UL 94V-0 표준에 따른 난연성을 갖췄다. 또한 3000 Pro 및 1500 Pro는 IBC(Interdigitated Back Contact) 기술이 포함된 업계 최고의 태양전지를 갖추고 있어, 흐린 날, 이른 아침 및 늦은 저녁에도 빛 흡수를 극대화할 수 있다. 아울러 3000 Pro 및 1500 Pro는 -20°C(-4°F)의 낮은 온도에서도 안정적인 전력을 제공할 뿐만 아니라, Jackery의 지능형 배터리 관리 시스템(Battery Management System™, BMS)을 통해 배터리 수명과 장치를 조절 및 보호하며, 과전류, 단락 전류, 과방전, 과충전, 과전압, 열 보호 등을 포함한 모든 종류의 예기치 않은 상황을 처리하기 위해 12가지 형태의 보호 기능을 제공한다.

두 제품은 IFA 2022에서 출시된 1000 Pro와 CES(R) 혁신상을 받은 2000 Pro와 함께 Jackery의 고급 Pro 제품군 라인업을 보완한다. 이들 제품은 Pro 제품군의 전력 용량 옵션을 넓힘으로써, 특히 밴 운전자와 아웃도어 활동 애호가에게 더 유연한 솔루션을 제공한다. Jackery는 아웃도어 어드벤처 활동에 관심이 있는 방문객을 위해 이달 7일 Jackery의 부스에서 자연 애호가이자 Revived Outdoors의 설립자인 유명한 모험가 Tristan Hamm을 초청해 워크숍을 개최한다. 그는 자신의 모험과 Jackery 제품에 대한 관점을 공유할 예정이다.

Jackery 소개

Jackery는 2012년 미국 캘리포니아주에서 설립된 세계 최고의 혁신적인 휴대용 전력 및 친환경 실외 에너지 솔루션 제공업체다. Jackery는 누구나 어디서든 친환경 에너지를 제공한다는 비전으로 탄생했으며, 태양광 발전기 브랜드로서 세계 최고의 판매 실적을 달성하고 있다. Jackery는 2016년에 세계 최초의 아웃도어 휴대용 파워뱅크를 출시했으며, 2018년에는 세계 최초의 휴대용 태양광 패널을 개발했다. 대자연에 태양광 발전기를 도입한 Jackery는 자연을 사랑하는 모든 사람의 전력 요구를 충족함으로써, 이들이 더 멀리 탐험하고, 그 어느 때보다 특별한 경험을 추구할 수 있도록 영감을 주고 있다.

Jackery는 미국에서 유럽, 일본, 중국으로 입지를 넓히며, 2018년부터 전 세계적으로 200만 개 이상의 제품을 판매했다. Jackery 제품은 아마존에서 지속적인 베스트 셀러 제품으로 선정되고 있다. Jackery는 지금까지 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award), iF 디자인 어워드(iF Design Award), A' 디자인 어워드(A' Design Award and Competition), Best of IFA Award 및 CES 혁신상(CES Innovation Award) 등 40개의 권위 있는 국제 디자인상을 받았다.

