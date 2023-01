2022년 세계에서 가장 일하기 좋은 기업 탑 20 발표

(런던 2023년 1월 4일 PRNewswire=연합뉴스) Best Places to Work 조직이 2022년 세계에서 가장 일하기 좋은 기업(Best Places to Work) 상위 20위 순위를 발표했다. 올해 순위에서는 당뇨병 치료 분야에서 약 1세기 동안 혁신과 리더십을 이어온 세계적인 의료기업인 Novo Nordisk가 1위를 차지했고, 세계 선도적인 의료기업 Takeda가 그 뒤를 이어 2위를 차지했다. Dell은 세계 탑 20 순위에서 3위에 올랐다.

후보 기업이 되려면 적어도 하나의 대륙에서 우수 기업으로 인정받아야 한다. 지난 수년 동안 Best Places to Work 프로그램[http://www.bestplacestoworkfor.org/ ]은 직장 문화 평가, 직원 참여 및 조직 효율성 부문에서 수년간의 경험을 바탕으로 전 세계 주요 기업을 인정했다.

이 프로그램은 매년 세계적인 기업과 파트너십을 체결하고, 이들 기업이 HR 관행과 직원 경험을 측정, 벤치마킹 및 개선하는 한편, 효과적이고 지속가능한 조직 변화에 필요한 도구와 전문지식에 대한 접근성을 확보할 수 있도록 지원한다. 올해 탑 20 순위에 든 기업은 차별화된 직원 경험과 더불어 더욱 강력하며 지속가능한 사업 실적으로 이어지는 포용적인 문화를 바탕으로 직장에서 우수성을 입증했다. 이들 기업은 규모, 지리적 분포 및 산업적 특징을 포함하는 잠재적인 장애물과 관계없이 경쟁 우위를 구축하는 방법을 잘 인지하고 있다.

2022년 세계에서 가장 일하기 좋은 직장 탑 20 순위:

1. Novo Nordisk

2. Takeda

3. Dell

4. MSD

5. Amway

6. Alcon

7. AstraZeneca

8. Webhelp

9. Safran

10. Hilti

11. BSH

12. Comdata

13. AIA Group

14. Fujitsu

15. Doctolib

16. Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ)

17. Diageo

18. Jardine Schindler Group

19. Servier

20. Roche

Best Places to Work는 세계 최고의 직장을 식별하고 인정하는 데 있어 '플래티넘 기준'으로 통하는 국제 인증 프로그램이다. 이 프로그램은 기업이 HR 관행과 직원 참여의 질을 파악하고, 업무 조건과 관련해 최고의 기준을 바탕으로 우수한 업무 경험을 제공하는 이들을 기길 기회를 제공한다.

프로그램에 관한 더 자세한 정보는 웹사이트 www.bestplacestoworkfor.org를 참조한다.

