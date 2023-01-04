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  • [속보]尹 “농업 고부가가치 창출 위해 시장조성·재정지원·금융 연계”
  • 2023.01.04 17:32
윤석열 대통령이 4일 청와대 영빈관에서 열린 농림축산식품부-해양수산부 업무보고에 입장하고 있다. [연합]

[속보]尹 “농업 고부가가치 창출 위해 시장조성·재정지원·금융 연계”

yuni@heraldcorp.com
pooh@heraldcorp.com
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