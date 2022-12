Sinopec, 중국 에너지 전망 2060 발표

-- 에너지 변혁 발전의 새로운 경로 고정

(베이징 2022년 12월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 28일, China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, "Sinopec")이 베이징에서 '중국 에너지 전망 2060(China Energy Outlook 2060)'을 공식 발표했다. 이는 중장기 에너지 전망에 대해 Sinopec이 발표한 첫 연구 결과이며, 중국의 에너지 및 화학 산업의 변혁과 발전을 위한 과학적인 계획을 세울 새로운 관점을 제시한다. 이번 발표는 2060년까지 탄소 중립을 실현하겠다는 핵심 목표에 따라 중국 정부가 세운 '이중 탄소' 목표의 맥락과도 부합한다.



Yuanshen-1 well, the risk exploration well of Sinopec in Sichuan basin, was completed with the depth of 8,866 meters, breaking Sichuan Basin’s record depth held by Sinopec Rentan-1 well.