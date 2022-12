베트남, 세계 미인대회 산업 변혁시켜

-- 유엔이 후원하는 미스 글로벌 2023

(호찌민시, 베트남 2022년 12월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 베트남이 국제 미인대회에서 놀라운 성과를 거두면서, 국제 미인대회 순위에 대대적인 변화를 일으켰다. 이 기회를 포착한 베트남은 18~35세 여성 및 미혼모를 대상으로 개최되는 세계에서 가장 권위 있는 미인대회 중 하나인 미스 글로벌(Miss Global) 2023 대회를 개최한다고 발표했다. 올해 대회는 유네스코(UNESCO)와 인권기구(Human Rights)를 포함해 유엔 국제기관의 협력과 지원을 약속받았다.

2023년은 미스 글로벌 대회가 10주년을 맞는 해다. 이번 대회에는 여러 국가에서 100명이 참가할 예정이다. 많은 참가자가 자신만의 강점을 바탕으로 미스 글로벌 2023 타이틀을 향해 철저하게 준비하고 있다.

견고한 지원 시스템

유엔 인권기구 대사 Keita S. Cheick은 베트남에서 열리는 미스 글로벌 2023이 여성 임파워먼트, 웰빙, 그리고 베트남 전체에 전념함으로써 심오한 의미를 전달할 것이라고 확신하고 있다. 베트남은 오랜 역사와 전략적인 입지, 그리고 아름다운 풍경을 자랑하며, 독특하고 문화적으로 중요한 나라다. 베트남은 코로나19 팬데믹이라는 전례 없는 사태에도 불구하고 빠른 경제적 성장을 이뤘다. 이 파트너십은 미스 글로벌 및 베트남과 함께 하는 유엔의 흥미진진한 여정이 될 전망이다. 이는 이 대회가 여성과 젊은이의 문화와 행복이라는 메시지를 세계에 전파할 수 있기 때문이다.

다름을 향한 욕구

미스 글로벌 조직위는 수만 명의 관중을 사로잡는 우수하고 현대적이며 인상적인 행사, 특히 결선을 향한 최고의 비주얼 론칭을 시작한다. 이를 위해 지금까지 그 어떤 행사나 미인대회에서도 보지 못한 문화, 패션 및 예술적인 분위기를 회고하기 위해 독특한 매핑 기술을 사용했다. 기자회견에서는 미스 글로벌을 더 제대로 소개하고자 모델 및 아트워크의 퍼포먼스도 부각시켰다.

아름다움을 초월한 여성

미스 글로벌 2023을 조직하는 Le Nom Vietnam의 크리에이티브 디렉터인 Henri Hubert는 "미스 글로벌은 2023년을 시작으로 베트남의 연례 국제 행사가 될 것"이라며 "이 대회는 일반적인 미인대회를 넘어 아름다움이 사회 및 전 세계의 발전에 어떻게 기여하는지 강조할 것"이라고 밝혔다. 이어 "미스 글로벌은 화려한 비주얼과 퍼포먼스를 통해 독특한 아이디어와 흥미로운 개념으로 가득 채운 마법과도 같은 행사로 손꼽힐 것"이라면서 "이 대회야말로 베트남의 가치, 아름다움 및 문화를 선보이고, 베트남을 세계에 더욱 가깝게 만들 절호의 기회가 될 것"이라고 강조했다.



Mr. Keita S. Cheick (third from the left) and the panel of Organizer of Miss Global 2023