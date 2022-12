포레스텔라, ‘The Royal’ 대구 첫 공연 성료…서울·부산 공연 이어간다

‘UTOPIA’부터 ‘MAMA’까지

신곡 ‘UTOPIA’ 무대 최초 공개

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]‘팬텀싱어2’ 우승팀이자 노래를 불렀다 하면 수백만 뷰씩 달성하는 크로스오버 그룹 포레스텔라(Forestella)가 명품 신곡 무대와 함께 새로운 전국투어를 시작했다.

베이스 고우림, 소프라노·테너 강형호, 테너 조민규, 테너 배두훈으로 구성된 데뷔 6년차 그룹 포레스텔라는 2022년 12월 24일과 25일 대구광역시 엑스코 5층 컨벤션홀에서 새로운 전국투어 ‘22-23 The Royal Concert : The palace of Forestella’(더 로얄 콘서트 : 더 팰리스 오브 포레스텔라)의 첫 공연을 개최했다.

2022년 ‘The Beginning : World Tree’(더 비기닝 : 월드 트리)라는 타이틀로 전국투어와 야외 단독 페스티벌을 성료한 포레스텔라가 겨울에는 1년 만의 ‘The Royal’ 콘서트로 돌아왔다. 포레스텔라의 명품 하모니와 다채로운 구성이 연말에도 음악 팬들에게 힐링과 열정을 모두 선사했다.

특히 포레스텔라는 최근 발매한 첫 싱글 앨범 ‘The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia’(더 블룸 : 유토피아 - 더 보더스 오브 유토피아)의 신곡 무대를 이번 대구 공연에서 최초로 공개했다.

인간과 자연이 공존하는 유토피아에 대한 바람을 담은 노래다. 타이틀곡 ‘UTOPIA’(유토피아)와 인트로 트랙 ‘Lotus’(로터스)를 엮어 더욱 웅장하고 신비로운 분위기를 구축했고, 록 오페라 장르를 역대급 라이브로 소화하는 멤버들의 보컬 테크닉이 관객들의 귓가를 사로잡았다.

이밖에도 포레스텔라는 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 왕중왕전 6연속 우승을 이끈 ‘MAMA’(마마)부터 높은 유튜브 조회수로 화제를 모으며 해외까지 큰 반응이 나온 ‘Champions’(챔피온스), ‘Bad Romance’(배드 로맨스), ‘Lazenca, Save Us’(라젠카 세이브 어스), ‘Shape of you’(셰이프 오브 유)까지 다양한 커버 무대로 뜨거운 환호를 얻었다.

이를 포함해 ‘Moonlight’(문라이트), ‘Angel’(엔젤), ‘For life’(포 라이프)와 올해 발매한 미니 1집 타이틀곡 ‘Save our lives’(세이브 아워 라이브즈) 등 팬들에게 꾸준히 사랑 받는 포레스텔라표 명곡들의 향연이 펼쳐졌다.

티켓 파워의 이유를 무대로서 증명한 포레스텔라는 2023년 1월 7일과 8일 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장, 14일과 15일 부산 벡스코 오디토리움에서 ‘22-23 The Royal Concert : The palace of Forestella’ 공연을 각각 이어간다.

한편, 장르를 아우르는 그룹 포레스텔라는 지난 28일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 그룹 퀸의 ‘보헤미안 랩소디’ 커버곡을 불러 시청자들로부터 좋은 반응을 이끌어냈다.

