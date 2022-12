BRI, 다양한 국내외 성과 달성하며 2022년 마무리

(자카르타, 인도네시아 2022년 12월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 2022년이 끝나가는 이 시점에, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.(IDX: BBRI)가 2025년까지 '동남아시아에서 가장 가치 있는 은행 그룹(The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia)' 및 '금융 포용 챔피언(Champion of Financial Inclusion)'이 되고자 하는 회사의 비전을 실현하기 위한 BRIvolution 2.0 변혁에 따른 다양한 성과를 발표했다.



BRI가 다양한 국내외 성과를 달성하며 2022년을 마무리했다.

BRI는 2022년 포브스 글로벌 2000 세계 최대 상장기업(Forbes 2022 Global 2000 World's Largest Public Companies)에서 인도네시아 지역 최대 상장기업으로 선정됐다. 올 1~9월 BRI의 매출은 전년 대비 106.14% 증가하여 IDR 39.31조를 기록했다.

그뿐만 아니라, BRImo를 통한 금융 거래량은 올 10월 IDR 2천84조를 돌파했으며, BRImo 사용자 수는 동년 동월 기준으로 전년 대비 73.55% 증가했다.

BRI는 BRILink Agents를 통해 금융 포용성을 꾸준히 장려하고 있다. 올 9월 BRILink Agents 수는 IDR 597,177을 기록했다. 올 1~9월 BRILink Agents를 통한 총 고객 거래는 전년 대비 21.6% 증가한 7.99억 건에 달했고, 거래량은 IDR 963조를 기록했다.

SENYUM 코로케이션 서비스는 통합 1년 만에 1천003곳을 돌파하고, 3천400만 명 이상의 영세 고객을 성공적으로 통합했다.

또한, BRI는 중소기업·소상공인(MSME)을 지원하고자 코로나19 신용 구조개편도 단행했다. 2020년 9월 기준으로 고객 수는 사상 최대인 390만 명을 기록했으며, 그 규모는 IDR 256.1조에 달했다. 경제가 회복세를 보임에 따라, 2022년 3분기 신용 구조개편은 IDR 116.45조로 감소했다.

지원을 받은 고객 수는 현재까지 250만 명에 달하며, 그중 140만 명은 여전히 구조개편을 진행 중이다. 또한, BRI는 올 3분기에 위험 대출(Loans at Risk, LAR)을 19.3%로 줄이면서, 자산의 건전성을 유지하는 회사의 역량을 강조했다.

BRI는 IDR 671.1조에 달하는 지속가능한 자금 조달을 통해 환경, 교육 및 지배구조(EGS)에 전적으로 전념하고 있다.

BRI는 'BRI Menanam' 이니셔티브를 통해 KUR 고객과 BRILian 마을에 68만 그루에 달하는 묘목을 배포했다. 'BRI Menanam'은 내년 4분기에 175만 그루에 달하는 묘목을 배포할 계획이다. 이 이니셔티브는 올 8월에 출범한 후 108,065t에 달하는 CO2를 흡수할 것으로 추정된다. 올 11월 현재, BRI는 인도네시아 전역에서 2천182개 이상의 BRILian 마을을 지원했다.

올해 BRI는 인상적인 성과를 거두면서, 국내외에서 167개의 상을 받았다.

더 자세한 내용은 회사 웹사이트 www.bri.co.id를 참조한다.