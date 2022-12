Eternal Dragons, 자동 전투 게임의 알파 버전 출시

싱가포르, 2022년 12월 21일 /PRNewswire/ -- Trailblazer Games가 이일에 Eternal Dragons 프랜차이즈의 첫 게임인 자동 전투 게임의 알파 버전을 출시한다고 발표했다

An epic adventure awaits the players in Eternal Dragons’ upcoming auto battler