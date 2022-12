Xinhua Silk Road "주류 제조업체 Wuliangye, 제26회 연례 회의 개최"

(베이징 2022년 12월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 18일, 중국의 선도적인 주류 제조업체 Wuliangye Yibin Co., Ltd.가 중국 남서부 쓰촨성 이빈시에서 '논의와 협력을 통한 성장 공유 달성(Achieving Shared Growth through Discussion and Collaboration)'이라는 주제로 제26회 연례 회의를 개최했다.



2022년 12월 18일 사진: Wuliangye이 중국 남서부 쓰촨성 이빈시에서 '논의와 협력을 통한 성장 공유 달성'이라는 주제로 제26회 연례 회의를 개최했다.

이 행사에서 Wuliangye는 2022년 실적을 간략하게 발표했다. 데이터에 따르면, 올해 1~3분기 Wuliangye의 매출은 전년 대비 12.19% 증가한 557억8천만 위안(미화 약 79억9천만 달러)을 기록했고, 순이익은 전년 대비 15.36% 증가한 199억9천만 위안을 기록했다고 한다.

Wuliangye에 따르면, 회사는 5년 연속 브랜드 가치 성장률에서 두 자릿수를 유지하면서 현재 3천646억2천만 위안을 돌파했다고 한다. 이에 따라, Wuliangye는 중국 백주 산업에서 '2022년 올해의 최고 실적 브랜드'로 선정된 유일한 브랜드가 됐다.

행사 참석자들은 모두 Wuliangye의 성과를 높이 평가하고, Wuliangye가 업계의 고품질 발전에 더 기여하기를 기대했다.

이번 행사에서는 Wuliangye의 브랜드 운영사와 전략적 파트너에게 감사를 표하기 위한 일련의 수상자도 발표됐다.

Wuliangye 이사회 회장 Zeng Congqin은 "Wuliangye는 제품, 브랜드, 혁신 및 거버넌스 측면에서 발전된 세계적인 주류 생산업체로 계속 성장할 것"이라며 "자사는 중국의 현대화와 더 나은 삶을 향한 중국 인민의 추구에도 기여할 예정"이라고 전했다.

