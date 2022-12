엠파이어 스테이트 빌딩, 아이하트미디어(iHeartMedia)와 협력하여 백스트리트 보이즈(Backstreet Boys)와 함께 스페셜 홀리데이 뮤직 투 라이트 쇼(Special Holiday Music-to-Light Show) 및 라이트닝 세레모니(Lighting Ceremony) 발표

뉴욕, 2022년 12월 21일 /PRNewswire/ -- 엠파이어 스테이트 빌딩 (ESB)은 아이하트미디어(iHeartMedia) 뉴욕과 협력하여 백스트리트 보이즈(Backstreet Boys)의 새로운 크리스마스 앨범의 "A Very Backstreet Christmas"의 음악에 맞춰 연례 홀리데이 뮤직 투 라이트 공연을 초연할 예정이라고 오늘 발표했습니다. 라이트 쇼는 다시 한번 12월 19일에 첫 선을 보이고 iHeartRadio의 Z100, 106.7 Lite FM, 및 103.5 KTU에서 동부 표준시 저녁 7시에 방송 시간에 맞춰 12월 25일까지 밤마다 계속될 예정입니다.



Empire State Building Announces Special Holiday Music-to-Light Show and Lighting Ceremony with the Backstreet Boys, in Partnership with iHeartMedia

엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트(Empire State Realty Trust)의 책임자이자 회장, CEO인 앤소니 E. 멀킨(Anthony E. Malkin)은 "아이하트미디어(iHeartMedia)와 협력한 엠파이어 스테이트 빌딩 휴일 뮤직 투 라이트 쇼는 뉴욕시와 전 세계에 기쁨을 나누는 연례 전통입니다."라고 말했습니다. "올해 축제는 엠파이어 스테이트 빌딩(ESB)과 전 세계 백스트리트 보이즈(BSB)의 팬을 하나로 모으는 독특한 기념행사입니다."

백스트리트 보이즈(Backstreet Boys)는 엠파이어 스테이트 빌딩에 방문하여 라이트닝 세레모니에서 점등식을 했으며 상징적인 빌딩의 80층에서 팬들과 비공개 Q&A에 참여하여 백스트리트 보이즈(BSB)의 새 홀리데이 앨범에 수록된 "Christmas in New York"과 "Last Christmas"에 맞춰진 뮤직 투 라이트 쇼를 시작했니다.

아이하트미디어(iHeartMedia)의 최고 프로그래밍 책임자인 톰 폴먼(Tom Poleman)은 "연휴 중 뉴욕시와 같은 곳은 없으며 이번 연례 뮤직 투 라이트 쇼 전통에서 엠파이어 스테이트 빌딩과 다시 한번 협력하게 되어 기쁩니다"라고 말했습니다. "올해 백스트리트 보이즈(Backstreet Boys)는 우리 모두에게 연휴 분위기를 내는 데 완벽한 노래를 선사해 주었습니다. "그들의 맨 첫 번째 크리스마스 앨범인 'A Very Backstreet Christmas'는 환상적이며 뉴욕과 전 세계와 함께 엠파이어 스테이트 빌딩의 홀리데이 조명에 맞춰진 그들의 음악을 어서 공유하고 싶습니다."

매년 열리는 홀리데이 뮤직 투 라이트 쇼에서는 전 세계적으로 유명한 조명 디자이너인 마크 브릭만(Marc Brickman)과 그의 전략적인 기술팀이 연출한 수천 개의 LED 조명이 상징적인 타워 꼭대기에 전시되어 있습니다. 뉴욕시 이외 지역의 팬들은 엠파이어 스테이트 빌딩(ESB)의 웹사이트에서 어스캠(Earthcam) 을 통해 쇼를 라이브로 볼 수 있으며 12월 19일 초연과 동시에 집과 스튜디오, 엠파이어 스테이트 빌딩에서 밴드와 함께하는 단독 비하인드 영상과 전체 쇼 영상이 빌딩의 유튜브(YouTube) 채널 에 게시될 예정입니다.

엠파이어 스테이트 빌딩은 전망대 체험 내내 화려한 홀리데이 데코레이션으로 장식되어 있으며, 이는 최근 트립어드바이저(Tripadvisor) 여행객들에 의해 미국 최고의 명소로 선정되었습니다.

엠파이어 스테이트 빌딩의 타워 조명에 대한 자세한 정보는 온라인 에서 확인할 수 있습니다. 지난 타워 조명 쇼는 여기 에서 확인할 수 있습니다.

백스트리트 보이즈(Backstreet Boys)의 고해상도 방문 이미지와 영상은 여기 에서 확인할 수 있습니다.

엠파이어 스테이트 빌딩(ESB) 소개

"세계에서 가장 유명한 빌딩"인 엠파이어 스테이트 빌딩 은 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트(Empire State Realty Trust., Inc.) (NYSE: ESRT)의 소유이며 높이가 맨해튼 미드타운의 지상에서 안테나까지 443미터에 이릅니다. 엠파이어 스테이트 빌딩 전망대 체험(Empire State Building Observatory Experience)에 1억 6,500만 달러 규모 프로젝트가 투입된 재탄생을 통해 전용 게스트 출입구, 9개의 갤러리가 있는 대화형 박물관 및 새롭게 설계된 바닥부터 천장까지 이르는 창문이 있는 102층 전망대를 비롯하여 완전히 새로운 경험을 선사합니다. 뉴욕 및 뉴욕 너머의 경관을 조망할 수 있는 360도 옥외 전망대인 세계에서 가장 유명한 86층 전망대 체험은 뉴욕 전체를 관람하려는 방문객들의 명소이며, 빌딩의 상징적 역사부터 현재의 대중문화의 중심에 이르기까지 모든 것을 망라합니다. 더 많은 정보는 www.esbnyc.com 에서 확인하십시오. 미국 건축가 협회(American Institute of Architects)의 "미국이 가장 좋아하는 건물", 우버의 세계에서 가장 인기 있는 여행지, 트립어드바이저의 2022년 미국 최고의 관광명소, 론리 플래닛의 뉴욕시 명소 1위로 선정되며 전 세계에서 연간 4백만 명 이상의 방문객들이 모이고 있습니다.

2011년 이후, ESB는 재생 가능한 풍력 전기로 100% 전력을 공급받고 있으며, 빌딩의 대다수 층에는 스테이트그릴앤드바, 타콤비, 스타벅스 등 리테일 옵션뿐만 아니라 링크드인, 셔터스톡 및 글로벌브랜드 그룹을 비롯한 다양한 사무실 입주자들이 자리하고 있습니다. 더 많은 정보와 전망대 체험 티켓 구매를 원하시면 esbnyc.com 을 방문하시거나 페이스북 , 트위터 , 인스타그램 , 웨이보 , 유튜브 혹은 틱톡을 팔로우하십시오.

아이하트미디어(iHeartMedia) 소개

아이하트미디어(iHeartMedia, Inc.) [Nasdaq: IHRT]는 미국 최고의 오디오 미디어 기업으로, 매월 90%가 넘는 미국인들이 찾습니다. 아이하트(iHeart)의 방송 라디오 자산 단독으로 다른 미디어 매체보다 미국에서 소비자 범위가 더 넓으며 두 번째로 큰 방송 라디오 회사의 2배, 광고 기능 범위는 가장 큰 디지털 전용 오디오 서비스의 4배가 넘습니다. 아이하트(iHeart)는 팟트랙(Podtrac)에 따르면 다음 두 번째 팟케스크 퍼블리셔들을 합친 것보다 다운로드 수가 더 많고 두 번째 오디오 미디어 브랜드보다 팔로워가 7배가 더 많으며 방송, 스트리밍, 팟케스트에 걸쳐 유일한 완전 통합 오디오 광고 기술 솔루션으로, 오디오 플레이어 중 소셜 발자국이 가장 많은 가장 큰 팟케스트 퍼블리셔입니다. 이 회사는 새로운 플랫폼, 제품 및 서비스를 구축하기 위해 강력한 시청자와의 제휴와 유례없는 소비자층을 지속해서 활용하고 있습니다. 자세한 기업 정보는 iHeartMedia.com 을 참조하십시오.