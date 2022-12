BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022, 성황리에 진행 중

-- 세계 시장 사로잡고자 MSME 500개사로 확대

(자카르타, 인도네시아 2022년 12월 19일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk(IDX: BBRI)가 BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022를 하이브리드 형식으로 개최하고 있다. 이달 1~31일에 진행 중인 가상 전시회는 시작부터 뜨거운 환영을 받았다. 이달 14~18일에 자카르타 컨벤션센터에서 진행되는 오프라인 행사에서는 502개의 큐레이팅된 인도네시아 중소기업·소상공인(MSME) 제품을 선보일 예정이다.



Left to Right: Catur Budi Harto, Vice President Director BRI; Teten Masduki, Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Indonesia; Sandiaga Uno, Minister of Tourism and Creative Economy of Indonesia; Sunarso, President Director BRI; and Amam Sukriyanto, Director of Small and Medium Business BRI.