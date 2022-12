노바백스, 6,500만 달러 규모의 보통주 공모가 발표

게이더스버그, 메릴랜드, 2022년 12월 18일 /PRNewswire/ -- 노바백스(Novavax)사(나스닥: NVAX)는 심각한 전염병에 대한 차세대 백신을 개발 및 상용화하는 데 전념하는 생명 공학 기업으로, 오늘 보통주 6,500,000주를 주당 $10.00 또는 $6,500만 상당의 보통주 주식의 공모가로 매각하겠다며 인수 공모가를 발표했습니다. 보통주 공모와 관련하여, 노바백스는 인수 할인 및 수수료를 제외한 공모가로 최대 975,000주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일의 옵션을 인수자에게 제공했습니다. 해당 제안은 관례적인 마감 약관에 따라 2022년 12월 20일에 마감될 것으로 예상됩니다.

J.P. Morgan, Jefferies와 Cowen은 보통주 발행을 위한 공동 장부 관리 및 인수인 대표로 활동하고 있습니다. B. Riley Securities와 H.C. Wainwright & Co.는 보통주 공모의 공동 주관사로 활동하고 있습니다.

보통주 가격 책정과 동시에, 노바백스는 '2027년 만기인 5.00% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 원금 총액 1억 5천만 달러를 1933년 개정 증권법에 따른 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자로 합리적으로 사료되는 인물에게 제안하겠다'는 이전의 발표 사항에 대한 가격을 오늘 발표했습니다. 채권 제공과 관련하여 노바백스는 최초 구매자에게 최대 2,525만 달러의 원금 총액을 추가로 구매할 수 있는 30일의 옵션을 제공했습니다. 해당 제안은 관례적인 마감 약관에 따라 2022년 12월 20일에 마감될 것으로 예상됩니다. 보통주 공모는 채권의 동시 모집 완료를 조건으로 하지 않으며, 채권의 동시 모집은 보통주 공모의 완료를 조건으로 하지 않습니다.

노바백스는 인수 할인과 수수료, 그리고 노바백스가 지불해야 하는 예상 제안 비용을 공제한 후 보통주 공모의 순수익이 약 6,070만 달러(또는 해당 제안의 인수자가 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 완전히 행사하는 경우 약 6,980만 달러)가 될 것으로 추정합니다.

노바백스는 일반적인 기업 차원의 목적을 위해 보통주 공모에서 순수익금을 사용할 수 있으며, 완성된 경우 채권의 동시 공모는 누박소비드의 지속적인 글로벌 상업 출시, 일부 상환 또는 환매, 2023년 2월 1일 만기 3.75% 전환 선순위 무담보 채권의 미결제 원금 3억 2,500만 달러, 운전 자본, 자본 지출, 연구 개발 지출, 임상 시험 지출, 공급 계약에 따른 상환, 인수 및 기타 전략적 목적을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

2020년 3월 11일에 증권거래위원회(이하 'SEC')에 보통주 공모와 관련된 등록 신고서가 제출되었으며 이는 현재 유효합니다. 보통주 공모는 투자 설명서 보충 자료와 첨부 설명서를 통해서만 이루어집니다. 보통주 공모에 투자하기 전에 구매자는 해당 공모 조건과 관련된 투자 설명서 부록, 노바백스 및 그러한 공모에 대한 보다 완전한 정보를 파악하기 위해 노바백스가 SEC에 제출한 관련 등록 명세서 및 기타 문서를 읽어야 합니다. 예비 안내서 부록의 전자 사본과 보통주 공모와 관련된 안내서는 SEC 웹 사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있습니다. 보통주 제안과 관련된 사업 설명서 보충 자료와 동반 사업 설명서의 전자 사본은 SEC 웹 사이트(www.sec.gov)에서 다운로드할 수 있으며 해당하는 경우 다음 경로를 통해 얻을 수도 있습니다. J.P. Morgan, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화((866) 803-9204) 또는 이메일(prospectus-eq_fi@jpmchase.com), Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, 전화((877) 821-7388) 또는 이메일(prospectus_department@jefferies.com), Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department, 전화((833) 297-2926) 또는 이메일(PostSaleManualRequests@broadridge.com)

이 보도 자료는 제공되는 증권의 매도, 교환 제안 또는 매수 권유 내용으로 구성되지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여 전에는 이러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 제공되는 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다.

노바백스(Novavax) 소개

노바백스(Novavax)사(나스닥: NVAX)는 심각한 전염병 예방을 위한 혁신적인 백신의 발견, 개발 및 상용화를 통해 전 세계적인 건강 개선을 위해 노력하는 생명 공학 기업입니다. 노바백스의 독점 재조합 기술 플랫폼은 유전 공학의 힘과 속도를 결합하여 전 세계적으로 시급한 건강 문제를 해결할 수 있도록 설계된 고도의 면역원성 나노입자를 효율적으로 생산합니다. 노바백스 COVID-19 백신은 미국 식품의약국(FDA), 유럽연합 집행위원회, 세계보건기구(WHO)를 비롯한 전 세계 여러 규제 당국의 승인을 받았습니다. 백신은 현재 추가 적응증 및 청소년과 같은 인구를 포함하여 부스터로서 전 세계 여러 규제 기관에서 검토 중입니다. 노바백스 COVID-19 백신 외에도 현재 임상 1/2상 시험에서 2가 포맷 오미크론 기반/오리지날 균주 기반 백신뿐만 아니라 COVID-19-인플루엔자 복합(CIC) 백신 후보, 4가 인플루엔자 연구 백신 후보 및 오미크론 균주 기반 백신(NVX-CoV2515)을 평가하고 있습니다. 두 백신 후보 모두 노바백스의 독점 사포닌 기반 매트릭스엠(Matrix-M™) 보조제와 함께 사용되어 면역 반응을 향상시키고 높은 수준의 중화 항체를 촉진합니다.

미래 예측 정보

이 언론 보도문에는 미래 지향적인 진술(forward-looking statement)이 포함됩니다. 투자자는 노바백스가 제안을 성공적으로 완료할 수 있는 능력, 제안을 통한 예상 순 수익금, 그리고 노바백스의 예상 수익금 사용에 관한 진술을 포함하되, 이에 국한되지 않는 이러한 미래 예측 보고에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 노바백스는 이러한 미래 예측 보고에는 여러 위험과 불확실성이 있으며, 이로 인해 실제 결과가 명시된 자료에 표시되거나 암시된 것과 다를 수 있음을 경고합니다. 적용 가능한 위험 및 불확실성에는 노바백스가 일정 또는 예상되는 조건에 따라 잠재적인 제품을 완결할 수 있는지와 보통주 주식의 시장 가격에 대한 가능한 부정적인 영향과 관련된 위험 및 불확실성이 포함되지만, 이에 국한되지 않습니다. 또한, 노바백스의 경영진은 제안의 순이익 할당과 관련하여 광범위한 재량권을 보유합니다. 적용 가능한 위험에는 2021년 12월 31일에 마감되는 회계 연도에 대한 노바백스의 양식 10-K 연례 보고서, 그리고 2022년 6월 30일에 마감되는 회계 분기에 대한 노바백스의 양식 10-Q 분기별 보고서의 '위험 요인' 및 기타 항목에 나열된 위험도 포함됩니다. 또한, 노바백스의 후속 SEC 제출에 종종 포함되는 위험 요소도 있습니다. 이 보도 자료의 미래 예측 정보들은 이 문서의 날짜를 기준으로 한 것이며, Novavax는 이 정보들을 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다. Novavax의 사업은 위에서 언급된 것들을 포함하여 상당한 위험과 불확실성을 가지고 있습니다. 투자자, 잠재적 투자자 그리고 기타 관계자들은 이러한 위험과 불확실성을 신중하게 고려해야 합니다. 모든 미래 예측 보고는 이 주의 문구에 의해 내용 전반에 대해 해당합니다.

연락처:

투자자

에리카 슐츠(Erika Schultz) | 240-268-2022

ir@novavax.com

미디어

알리 차탄(Ali Chartan) 또는 지오바나 챈들러(Giovanna Chandler) | 202-709-5563

media@novavax.com

