광저우 어워드, 10주년 기념행사 폐막

-- 새로운 출발에 대한 전망

(광저우, 중국 2022년 12월 16일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 12~15일에 광저우 바이윈 국제컨벤션센터(Guangzhou Baiyun International Convention Center)에서 2022 사상적 리더 워크숍(Workshop for Thought Leaders)과 광저우 어워드(Guangzhou Award) 10주년 기념행사가 열렸다. 이 행사에는 50개 이상의 국가와 지역에 위치한 120개 이상의 도시 대표, 국제기구 관계자 및 도시 연구 분야의 전문가와 학자들이 온라인으로 참여해 광저우 어워드의 10년 역사를 돌아보고, 도시 지속가능성의 미래에 대해 논의했다.

광저우시, UCLG 및 Metropolis가 공동 제정한 광저우 어워드는 중국 도시의 이름을 딴 최초의 국제상이다. 광저우 어워드 10주년 행사 시리즈는 개막식, 4개의 하위 포럼 및 폐막식으로 구성됐다. 개막식에서는 'Civitas Novus: 도시 혁신 평가 제로 초안 보고서(Urban Innovation Assessment Zero Draft Report)'와 '5회에 걸쳐 광저우 국제도시 혁신 어워드에서 배운 교훈(Learning from the 5th Guangzhou International Award for Urban Innovation)' 등과 같은 최신 광저우 어워드의 연구 보고서가 발표됐다. 또한, 국제도시 혁신 데이터베이스(International Database on Urban Innovation)와 광저우 어워드 10주년 기념 온라인 전시회(Guangzhou Award 10th Anniversary Online Exhibition)도 함께 발표됐다.

하위 포럼은 ▲녹색 도시와 기후 회복 탄력성 ▲도시 유산과 문화 보존 ▲다양한 도시와 포용적인 발전 ▲혁신 도시, 기술 및 거버넌스라는 4가지 주제로 진행됐다. 각 하위 포럼에서는 도시 대표와 기타 전문가들이 광저우 어워드의 혁신적인 이니셔티브를 살펴보고, 이를 통해 얻은 교훈에 관한 경험과 통찰을 교환하며, 전 세계 도시 간의 동료 학습을 촉진했다.

지난 10년 동안 도시 혁신 노력을 주류에 편입시킨 광저우 어워드는 글로벌 거버넌스와 인류를 위해 미래를 공유하는 공동체 건설에 현지 지식을 보탰다. 광저우 어워드는 2012년에 제정된 이후 지금까지 총 5회 개최됐고, 96개 국가와 지역에서 556개 도시 및 지방 정부가 총 1천361건의 이니셔티브를 선보였다. 광저우 어워드는 다양한 도시 문제에 대한 혁신적인 해결책을 촉진하고, 17건의 지속가능발전목표(SDG) 모두에 대응하도록 시행됐다. 2020년 광저우 어워드 결선에 오른 이니셔티브는 유엔-해비타트 도시 안건 플랫폼(UN-Habitat Urban Agenda Platform)의 최고 관행 데이터베이스(Best Practices Database)에 포함됐다. 광저우 어워드는 도시 변혁을 가속화시키고, 새로운 도시 안건과 지속가능발전목표(SDG)를 위한 2030 의제를 달성한다는 목표에 따라, 도시와 지방 정부에 고품질 공공재를 제공하고자 도시 혁신 이니셔티브의 기록과 연구에 전념하는 데 기여했다.

광저우 어워드라는 프레임워크 아래, 최신 경험과 지식을 공유하고, 도시 혁신 분야에서 국제적 교류와 역량 강화를 장려하기 위해 지금까지 4차례에 걸쳐 사상적 리더 워크숍이 개최됐다. 세계 곳곳에서 수많은 도시 관리자와 이해관계자가 이 워크숍에 참석해 도시 혁신에 대해 학습했다.