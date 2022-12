Gotion High-tech, 태국 NV Gotion(가칭) 설립 추진

-- 아세안 국가에 배터리 수출기지 건설 계획 중

(허페이, 중국 2022년 12월 16일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 15일, Gotion High-tech가 태국 NV Gotion Co., LTD.(정식 상호 미정, 약칭 NV Gotion)라는 합작투자사를 설립하고자 태국 기반의 PTT Group 자회사인 Nuovo Plus와 협력 계약을 체결했다. 이 합작투자사는 배터리 모듈과 팩 제품의 설계, 개발, 제조, 판매 및 수출에 중점을 두며, 아세안(ASEAN) 지역의 신에너지 시장을 탐색하고, 아세안 국가에 배터리 수출기지를 건설하는 것을 목표로 한다. PTT Group은 태국 최대의 국영 에너지 및 석유화학 기업이다. 이번 파트너십은 태국이 2065년까지 완전환 전기화와 탄소 배출량 넷제로를 달성하는 데 기여할 전망이다.



Online signing ceremony site

같은 날 오전, 양측은 영상 링크를 통해 계약에 서명했다. PTT Group의 최고 신사업 및 인프라 책임자(Chief New Business and Infrastructure Officer)이자 Nuovo Plus의 이사회 회장인 Buranin Rattanasombat와 Gotion High Tech의 회장 Li Zhen이 회의에 참석해 서명식을 참관했다.

이 계약에 따라, Gotion High-tech의 자회사인 Gotion Singapore PTE. Ltd.는 태국 기반 PTT Group의 자회사인 Nuovo Plus Co., LTD.와 전략적 협력 계약을 체결하고, 이를 통해 태국 동부 경제 회랑(Eastern Economic Corridor, EEC)에 Thailand NV Gotion Co., Ltd.(NV Gotion)를 설립할 계획이다. 합작투자사의 사업 범위는 배터리 모듈과 배터리 팩의 설계, 개발, 검증 및 제조와 더불어, 다양한 자동차 및 에너지 스토리지 시스템을 위한 배터리 관리 시스템을 포함한다. NV Gotion은 EEC에 리튬이온 전력 배터리 팩의 생산 라인을 구축할 계획이다. 이 생산 라인의 1단계는 2023년 4분기까지 가동에 들어감으로써, 시장에 고품질 배터리 제품을 공급할 전망이다. NV Gotion은 태국에서 현지 배터리 제조 및 시장 개발을 실현하는 한편, 아세안 회원국의 신에너지 시장을 적극적으로 개척할 예정이다. NV Gotion은 아세안 지역에 배터리 수출기지를 건설하는 데 전념하고 있다.

Gotion High-tech 소개

Gotion High-tech는 세계 선도적인 신에너지 솔루션 제공업체다. Gotion High-tech는 EV 리튬이온 배터리와 ESS 배터리의 연구개발, 생산 및 판매에 집중하며, 종합적인 강점 측면에서 중국 및 해외 시장에서 1위를 달리고 있다. Gotion High-tech는 세계 곳곳에서 14개 이상의 초대형 배터리 제조기지를 운영하고 있다. 5개의 배터리 소재 기지를 보유한 Gotion High-tech의 사업은 업스트림부터 다운스트림까지 배터리 재활용을 포함하는 전체 배터리 공급망을 커버한다.