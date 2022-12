FOTON, 유럽의 신에너지 사업 가속화하는 공동 개발 계약 체결

(베이징 2022년 12월 15일 PRNewswire=연합뉴스) 올 11월 29일, FOTON이 새로운 경형 전기사용차를 개발하고자 유럽 파트너와 계약을 체결했다. 이 계약은 2017년 9월에 양측이 경형상용차 시장을 위한 혁신 솔루션을 공동 개발하기 위해 체결한 파트너십을 더욱 강화할 전망이다. 양측은 향후 수개월 동안 프로젝트 기술 문서를 최종적으로 확정하고, 2023년 봄까지 계약을 마무리할 계획이다.



FOTON EV truck launched at the Green Logistics Expo 2022 in Padua, Italy.