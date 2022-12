인도 Vedanta Group, 30개 일본 기업과 양해각서 체결

-- 인도의 반도체 및 디스플레이 유리 부문에 사명 내걸고, 새로운 글로벌 추진력

도쿄, 2022년 12월 15일 /PRNewswire/ -- Vedanta Group이 인도의 반도체 및 유리 디스플레이 제조 에코시스템의 발전을 위해 30개 일본 기업과 양해각서(MoU)를 체결했다. 이들 양해각서는 지난주 일본 도쿄에서 열린 Vedanta-Avanstrate 비즈니스 파트너 서밋(Vedanta-Avanstrate Business Partners Summit) 2022에서 체결됐다. 이 행사에는 100개 이상의 국제 기업에서 200명 이상의 대표가 참석했다.

Mr. Akarsh K. Hebbar, Global MD, Display and Semiconductor Business, Vedanta at the Vedanta-Avanstrate Business Partners Summit 2022