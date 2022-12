AKB48 Team SH 온라인 콘서트 - 4주년 기념 라이브 및 시상식 진행

-- 류니엔, AKB48 Team SH 선발 총선거에서 다시 한번 1위 달성

(상하이 2022년 12월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 10일, AKB48 Team SH 4주년 라이브 행사 'Songs in Your Heart'가 열렸다. 이 온라인 콘서트와 시상식에서는 팀의 최고 인기곡 16곡을 집중 조명했다. 특히 류니엔은 AKB48 Team SH 선발 총선거에서 가장 좋아하는 멤버 명단에 마침내 이름을 올렸다.

올해 콘서트의 일환으로, AKB48 Team SH의 멤버 48명은 각각 AKB48 클래식 곡 하나를 선택해서 공연했다. 세계 곳곳에서 콘서트를 시청하는 팬들은 그들의 목소리를 들을 수 있었다. 약 4시간 30분 동안 진행된 이 라이브 콘서트에서는 35명의 멤버가 현장 관중에게 진정으로 즐거운 시청각 경험을 선사했다. 온라인에서는 150만 명 이상의 시청자가 이 흥미진진한 순간을 목격했다.

콘서트는 류니엔을 포함한 16명의 멤버가 부르는 'Ogoe Diamond'로 막을 올렸다. 이어서 'Chance no Junban'과 그룹의 신곡인 'Sougen no Kisek', 'high tension', '11 gatsu no Anklet' 및 'Holidays Girls'로 이어졌다. 팬들은 몇 번이고 기립하면서 환호했다. 그뿐만 아니라, 궤이츄츄와 츄디얼가 리드 포지션을 맡은 팀의 새 싱글인 'Ponytail to Shushu' 공연으로 시청자들은 따뜻한 여름의 기억을 떠올렸다. 11명의 멤버는 'Ogoe Diamond' 아카펠라 버전을 부르며 뛰어난 노래 실력을 선보였다. 동시에 AKB48 Team SH 선발 총선거에서 가장 좋아하는 멤버 명단도 발표됐다. 류니엔이 1위에 올랐고, 쥬링과 리지아훼이가 그 뒤를 이었다. 이들의 수상 소감은 관객의 깊은 공감을 불러일으켰다. 또한, 팀의 다음 EP 'Sentimental Train'에 참여할 라인업도 확정됐다. 완전히 새로운 스타일의 곡이 나옴에 따라, 이 라인업에 포함될 16명의 멤버들에 대한 팬들의 높은 관심이 기대된다.

AKB48 Team SH는 4년 동안 함께한 활동과 경험을 바탕으로, 우수하고 인기 많은 차세대 멤버로 구성된 아이돌 그룹으로 발전했다. 앞으로도 AKB48 Team SH는 노래와 춤을 통해 오늘날 청춘의 포부와 긍정적인 에너지를 보여주는 한편, 노래 공연을 통해 사랑과 감사하는 마음을 표현하고자 한다.