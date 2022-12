U.S. Immigration Fund가 EB-5 대출 상환 프로젝트인 855 Avenue of the Americas를 추가로 발표한다

뉴욕, 2022년 12월 14일 /PRNewswire/ -- U.S. Immigration Fund (USIF), 즉 USCIS가 승인한 EB-5 Regional Center(지역 센터)가855 Avenue of the Americas의 8천만 달러 대출금 차용자 완납을 기쁜 마음으로 발표한다. 855 Avenue of the Americas는 41개 층의 다용도 주거 중심 건물로,30번가스트리트와31번가 스트리트 사이의 6번가 애브뉴 서쪽 구역 전체에 st 걸쳐 있다. 맨해튼에서 가장 탐나는 주소 중 하나에 위치한 이 건물은 NoMad와 첼시, 허드슨 야드 같은 지역을 포함한 세 곳의 활기찬 주택 및 상업 시장을 내려다보고 있다.

"이것은 855 Avenue of the Americas 프로젝트에 투자한 우리 EB-5 투자자와 가족들에게 또 하나의 대단한 성공입니다."라고 USIF 회장 니콜라스 마스트로이아니 3세는 말했다. "우리는 다행히도 10년 넘게 고객들과 그 가족들에게 EB-5 산업에서 최고 품질의 투자 상품을 제공해왔고, 결과적으로 5,000명 이상의 고객과 그 가족들이 성공적으로 영주권을 획득하며 그들의 투자 원금을 반환했습니다. 우리 EB-5 지역 센터가855 AOA 프로젝트를 후원하고 각 가족이 미국에서 인생의 꿈을 이루게 돕는 것은 대단한 영광이었습니다."

뉴욕에서 가장 명망 있는 회사들 중 하나가 개발한 855 Avenue of the America 는EOS 주택으로 구성되었고, 375개의 호화 임대 아파트와 2015년 이후 Nike 가 전체 대여하는 11,798 제곱미터의 최상급 사무실 공간을 포함한다. 또한, 5,295 제곱미터의 지상층 고급 소매 공간은 2017년에 문을 연 Nordstrom Rack이 전체 대여하고 있다.

U.S. Immigration Fund는 1,500만 달러에서 10억 달러에 이르는 모든 크기의 양질 부동산 프로젝트에 성공적으로 투자했고, 완성한 EB-5 프로젝트 중 가장 인지도 높은 프로젝트 중의 일부의 완성에 중요한 역할을 했다. USIF 는 J.P. Morgan과 Goldman Sachs, Blackrock을 포함한 18개 주요 금융 기관이 주목한 '최초의' 지역 센터가 되었다. "EB-5 산업 안에서 굳건한 파트너십 관계를 유지하는 것은 지역 센터로서의 우리의 성공과 우리의 투자자 모두에게 필수적입니다. 산업에서 필수적인 역할을 수행하면서, 우리는 계속해서 투자 기준을 세우고 모범 경영의 특권을 누려왔습니다. 우리는 계속해서 우리의 경쟁자들보다 뛰어난 방식으로 우리 투자자들이 미국 영주권의 꿈을 실현하는 것을 돕고 있습니다."라고 U.S. Immigration Fund 회장 닉 마스트로이아니 3세는 말했다.

EB-5 비자 프로그램에 관심 있는 투자자들은 지금 USIF의 새EB-5 프로그램 자격이 인정된 현재의 상품을 신청할 수 있다. USIF는USCIS가 사전 승인한 프로젝트부터 EB-5 투자 금융 상품 프로젝트까지, 고객이 미국 달러 50만불 만 투자하고 나머지 30만 달러는 재정 도움을 받는 가능한 투자 기회를 다양하게 만들었다 . 자세한 정보는 연락 바랍니다.

이것은 증권 판매 제안이 아닙니다. 이곳에 적시된 정보들은 증권 판매 제안 또는 증권 구매 제안 권유가 아니며, 해당 관할 지역의 증권법 상 증권에 등록 또는 자격을 갖추기 전에 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할 지역에서 증권을 판매하는 것은 금지됩니다.

