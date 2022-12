Unilumin Metasight Solution, 월드컵 향한 모로코의 전진에 기여

(선전, 중국 2022년 12월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 10일 열린 2022 카타르 월드컵 8강 경기에서 모로코가 1골 차이로 포르투갈을 이겼다. 이로써 모로코는 사상 처음으로 4강에 진출하며, 아프리카 국가로서 새로운 역사적인 순간을 맞이했다.



Stade El Abdi

모로코는 항상 매우 경쟁력이 높은 팀이었다. 20년 동안 월드컵 본선에 진출하지 못했지만, 우수한 장비를 갖춘 시스템과 인프라 구축을 향한 노력을 한 번도 포기한 적이 없다. 모로코 축구협회장 Fouzi Lekjaa는 경기장 시설을 '삼각 전략'의 핵심으로 간주한다. 그의 삼각 전략은 축구 발전에서 시설, 인재 및 자격을 갖춘 직원의 중요성을 강조한다.



Complexe OCP

시설 중 특수 LED 디스플레이는 경기장의 경기 안내 및 경기 중계를 위한 필수 요소가 됐다. 모로코는 Stade Municipal de Berkane, Stade Belvédère, Stade El Abdi 및 Complexe OCP 등 자국의 주요 도시에 건설될 경기장에 중국 LED 첨단 기술 기업인 Unilumin 그룹의 LED Perimeter를 도입했다.

디지털 LED Perimeter는 기능적인 가치와 상업적인 가치라는 두 가지 주요 가치를 제공한다. 기능적인 측면에서, Unilumin의 스포츠 LED Perimeter는 특수 보호 커버로 구성된다. 이 보호 커버는 강력한 충격에도 스크린의 안정적인 작동을 보장할 뿐만 아니라, 효과적으로 충격을 완화시켜 선수의 부상을 방지한다. 방수 디스플레이는 밝은 색과 안정적인 성능을 제공하며, 선수와 관중이 몰입할 수 있는 분위기를 조성한다. 상업적 가치를 살펴보면, 이 디스플레이는 후원사, TV 방송국 및 토너먼트 파트너들이 브랜드를 광고할 수 있는 우수한 플랫폼을 제공하며, 기술적 및 전술적 측면 모두에서 모로코의 게임 분위기와 리그 운영을 개선한다.

Unilumin은 카타르 월드컵 결승전이 열리는 루사일 경기장에 LED 점수판을 공급했다. Unilumin의 전문가와 수준 높은 서비스는 고객으로부터 호평을 받았다.

2004년에 설립된 Unilumin Group Co., Ltd.는 2011년에 선전증권거래소에 처음 상장됐다. Unilumin은 국가과학기술진보상(State Scientific and Technological Progress Award)에서 일등상을 수상했고, 중국 공업신식화부(Ministry of Industry and Information Technology)로부터 제조 업계 단일제품 부문 챔피언(Single-product Champion)으로 선정됐다. 세계적으로도, Unilumin은 LED 디스플레이 제품 부문에서 매출 및 판매량 기준으로 업계 1위에 올랐다.