-- 생물다양성 보존 향한 지속적인 헌신을 바탕으로, 지구상의 모든 생물 위해 공유하는 미래 만들고자 노력

-- Yili 그룹, COP15에 참여함으로써 지속가능성 개념 실천

(몬트리올 2022년 12월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 7일, 세계적인 유제품 대기업 Yili 그룹이 주최측의 초청을 받아, 캐나다 몬트리올에서 열린 제15차 유엔 생물다양성협약 당사국총회(COP15)의 두 번째 세션에 참가했다. Yili는 "지구상의 모든 생물을 위해 공유하는 미래 구축(Building a Shared Future for All Life on Earth)"이라는 COP15의 의제에 반응해 세계적인 생태 문명 건설에 대한 노력에서 지속가능성을 핵심으로 삼았다.



Yili의 고급 브랜드 SATINE, COP15의 촉구에 대응 생물다양성 보존 향한 지속적인 헌신을 바탕으로, 지구상의 모든 생물 위해 공유하는 미래 만들고자 노력

중국에서 고품질 유기농 우유의 생산에 전념하는 Yili의 고급 브랜드인 'SATINE'은 인간과 자연 간에 조화를 이룬다는 비전을 실현하고자 최근 일련의 행사를 기획 및 개최했다. Yili 그룹의 지속가능성 이니셔티브에 따라 생물다양성의 보호를 촉구 및 개선하도록 설계된 이들 활동에는 목초지 생태계의 중요성에 대한 다큐멘터리 제작, 그리고 지구를 보호하기 위한 오프라인 행사의 개최 등이 포함된다.

지난달 SATINE은 중국 중앙민족악단(China National Traditional Orchestra)과의 관계를 바탕으로 목초지 생태계 다큐멘터리의 후속작인 'Homeland II'를 공개했다. 유명한 대중 가수 Li Yuchun이 다큐멘터리의 주제가를 불렀다. 올 상반기에 중국환경보호기금(China Environmental Protection Foundation)과 공동 개최한 'Confession of Love for the Earth' 행사와 동일한 메시지를 반영한 이 후속 다큐멘터리는 시청자에게 자연과의 유기적인 공존에 내포된 아름다움을 체험하고, 유기적인 라이프스타일을 위한 SATINE의 청사진이 담긴 진정한 의미를 발견할 기회를 제공했다.

또한 SATINE은 유제품 산업 전반에 걸쳐 환경 보호와 탄소 감축을 위한 새로운 경로를 탐색 및 시행하는 광범위한 프로그램의 첫 단계로, 'Confession of Love for the Earth'라는 적절한 타이틀 하에 자사 최초의 No Ink Printing(NIP) 포장을 선보였다.

환경 보호와 관련해, 정보 기반의 의사결정을 내리기 위해서는 현재의 환경 상태를 깊이 있게 파악해야 한다. 2021년, SATINE은 목초지의 생태 상태에 대한 인식을 높이기 위해 직접적인 데이터와 통찰력을 발표했다. SATINE은 중국 최초의 스마트 목초지 모니터링 시설을 설립하고, 스마트 단말기, 모바일 사물 인터넷 및 정보 기술 네트워크를 통해 목초지 생태계와 생물다양성에 대한 지속적이고 과학적인 모니터링과 연구를 지원했다. 이 시설은 생태계의 빅 데이터를 모니터링함으로써, 목초지의 현 상태에 대한 직관적인 관점을 제시한다.

SATINE은 생물다양성을 보존하기 위한 노력 외에도 기술 혁신을 통해 제품에 힘을 부여하는 데 전념하며, Zero Carbon Satine Jersey Organic Pure Milk를 출시했다. SATINE은 이 유기농 우유를 위해 원료 확보부터 제품 제조, 운송, 사용 및 처리에 이르는 전 과정에 걸쳐 온실가스 배출량 '넷제로'를 달성함으로써, 업계 전반에 걸쳐 녹색 저탄소 전략을 시행하기 위한 모델을 제시했다.

출처: SATINE