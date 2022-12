세븐틴, 美 MTV ‘2022 올해의 앨범’…“스스로 태양이 됐다”

세븐틴 [플레디스 엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 세븐틴이 미국 MTV가 선정한 ‘2022 올해의 앨범’에 이름을 올렸다.

미국 유명 음악 전문 방송 MTV는 공식 홈페이지를 통해 ‘올해의 앨범: 세븐틴, ‘페이스 더 선(Face the Sun)’을 통해 빛을 찾다(Albums Of The Year: Seventeen Find Their Light On ‘Face The Sun’)’라는 기사를 게재, 세븐틴을 조명했다.

MTV는 “세븐틴에게 ‘태양’은 사랑, 변화, 그리고 연약함 등 그들이 두려워하는 모든 것을 상징한다. 이들은 그늘 속 안락함을 택하기보다 뜨거운 빛 아래로 나서며 두려움에 그대로 맞선다”며 “실험적인 팝 장르의 9개 트랙으로 구성된 정규 4집 ‘페이스 더 선’에 세븐틴은 이러한 결심을 그대로 담아내며 가장 안정적이고, 당당한 모습을 보여 준다”라고 소개했다.

MTV는 “세븐틴은 2015년 데뷔 이후 쉬지 않고 성실하게 자신들의 자리를 만들어 왔다. 그들의 스토리는 하루아침에 이뤄진 성공을 이야기하지 않고, 서서히 타오르는 성공을 이야기한다. 2021년 발매된 미니 앨범 ‘유어 초이스(Your Choice)’와 ‘아타카(Attacca)’는 각각 초동 100만 장을 돌파했고, ‘페이스더 선(Face the Sun)’은 예약판매만으로도 200만 장 팔리며 ‘빌보드 200’ 차트 톱10에 처음으로 이름을 올렸다”라고 설명했다.

마지막으로 MTV는 “세븐틴이 눈부시게 빛나는 지금, 그들의 앨범은 세븐틴이 얼마나 단단하고 겁이 없으며, 자유로운지 보여 준다. 세븐틴은 태양을 마주했을 뿐 아니라 (자신들이) 태양이 됐다. 그들이 발산하는 빛 속에 살 수 있음에 감사할 따름”이라고 덧붙였다.

세븐틴은 오는 17일 필리핀 불라칸과 28일 인도네시아 자카르타에서 월드투어 ‘비 더 선(BE THE SUN)’의 추가 공연으로 해외팬들과 만난다.

