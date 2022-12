턴 바이오테크놀로지스, 피부 회춘의 패러다임을 바꾸다

캘리포니아주 마운틴뷰, 2022년 12월 7일 /PRNewswire/ -- 치료 불가능한 나이와 연관된 상태를 치유하기 위해 새로운 mRNA 치료제를 개발하는 세포 회춘 회사인 턴 바이오테크놀로지스(Turn Biotechnologies, 이하 턴 바이오)는 자사의 치료법이 기존 치료법보다 더 효과적이고 안전하게 피부 세포를 회춘시킨다는 사실을 보여주는 예비 데이터를 발표했다.

Collagen VII expression (in red) is seen at the dermal-epidermal junction after treatment with Turn Biotechnologies' ERA(tm). Cell nuclei stained with DAPI (blue).