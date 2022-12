2022이단상서밋 - 교육자 개발 및 역량 강화 위한 플랫폼 제공

(홍콩 2022년 12월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 최고의 교육상을 수여하는 글로벌 자선 재단인 이단상 재단(Yidan Prize Foundation)이 어제 2022 이단상 서밋(Yidan Prize Summit)을 개최했다.

오늘날 교사들은 그 어느 때보다 복잡하고 많은 문제에 직면해 있다. 유엔은 9월에 열린 유엔 교육정상회의(Transforming Education Summit, TES)에서 교사에 대한 지원을 개선할 것을 모두에게 촉구했다. 올해 이단상 서밋에서는 교육, 정책, 자선 활동 분야의 주요 인사들이 한자리에 모여 현재와 미래에서 교사의 의미에 대해 논의했다.

일련의 토론에서, 패널들은 교육자 개발 및 역량 강화를 지원하는 영향력 있는 방법, 교육 정책과 실천 사이의 연결 구축에 대한 중요성, STEM 교육 및 학습의 혁신, 그리고 협업이 교실에서 변화를 주도할 방법에 대해 논의했다.

이단상 설립자 Charles CHEN Yidan 박사는 "교육은 생태계"라며, "교육 생태계가 번성하기 위해서는 교육자에게 필수적인 직무를 인식하고, 이를 지원하며, 교육자가 성공할 수 있는 환경을 제공해야 한다"고 강조했다.

Dr Linda Darling-Hammond, 2022 Yidan Prize for Education Research Laureate and Founder of the Learning Policy Institute, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘Reshaping teacher preparation in light of the pandemic’

2022 이단상 교육 연구(Yidan Prize for Education Research) 부문 수상자인 Linda Darling-Hammond 박사는 교육 전문가들과 함께 팬데믹 상황에 교육 분야에서의 도전과 기회에 대해 논의했다. 그녀는 중국, 뉴질랜드, 싱가포르, 미국의 교육 제도를 예로 들며, 변화하는 세계에 교사들이 성공적으로 대비할 수 있도록 준비시킨 교사 준비 프로그램에 초점을 맞췄다. 이와 함께, 패널들은 연구, 실천, 정책 간의 연결 구축의 중요성을 논의했다.

두 번째 패널로는 2020 이단상 교육 연구 부문 수상자이자 PhET Interactive Simulations의 설립자인 Carl Wieman 교수가 PhET Interactive Simulations의 책임자 Kathy Perkins 박사 및 아프리카 PhET 홍보대사 Zachariah Mbasu와 함께 연단에 올랐다. 이들은 PhET의 대화형 수학 및 과학 시뮬레이션과 같은 혁신이 어떻게 학습 장벽을 제거하고 학습 과정에서 학습자에게 보다 적극적인 역할을 부여함으로써 교실에서 강력한 도구 역할을 할 수 있는지 논의했다. 또한, 이들은 PhET Fellowship과 같은 프로그램이 STEM 교육에서 참여적이고 연구 기반 교육 및 학습 관행의 채택을 앞당기는 데 어떻게 도움이 되고 있는지 설명했다.



Professor Yongxin Zhu, 2022 Yidan Prize for Education Development Laureate, and Founder of New Education Initiative, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘What it means to be a teacher: identity, motivation and skills’