Vinamilk는 Global Dairy Congress Asia 2022에 브랜드 사랑을 구축한

여정에 대해 가져오다.

(호찌민시, 베트남 2022년 12월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 베트남 굴지의 유제품 브랜드이자 세계에서 가장 가치 있는 유제품 브랜드 6위를 기록한 Vinamilk[https://www.vinamilk.com.vn/en ]가 최근 싱가포르에서 열린 Global Dairy Congress Asia 2022에 참가했다. 비나밀크는 베트남 소비자와 33년 동안 동행해 온 영아용 조제분유 브랜드인 디엘락(Dielac)을 구축하기 위한 통찰력과 전문지식을 공유하기 위해 초청됐다.



Vinamilk's Executive Director of Marketing - Mr. Nguyen Quang Tri at the congress