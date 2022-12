시롤리무스 코팅 풍선 치료, VEITH 2022에서 존재감 드러내

-- 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 전광판 밝혀

탬파, 플로리다주, 2022년 12월 5일 /PRNewswire/ -- VEITH 2022에서, 무릎 아래(Below-the-Knee, BTK) 질환 치료에서 시롤리무스 코팅 풍선(Sirolimus Coated Balloon)에 대한 지원 임상 데이터가 급증하고 있음이 입증됐다. Concept Medical Inc.[ https://www.conceptmedical.com/ ]은 PAD(말초동맥질환)에서 시롤리무스 코팅 풍선 치료의 유용성을 탐구한 'PAD에서 시롤리무스 코팅 풍선 치료: 미래의 선택(Sirolimus Coated Balloon: Choice of The Future)'라는 제목의 오찬 심포지엄을 개최했다. 이 세션은 Sahil Parikh 교수가 의장을 맡았으며, Edward Choke 교수와 Aloke Finn 교수의 공동 사회와 함께 Ulf Teichgraber 교수와 Francesco Liistro 교수가 흥미로운 발표를 진행했다.



Congratulations Global Principal Investigator A/Prof Edward Choke, Sengkang General Hospital, Singapore

이 세션의 하이라이트 중 하나는 XTOSI 임상시험의 임상 결과에 대한 후속 데이터였다. XTOSI(Xtreme Touch Sirolimus coated PTA balloon)는 서혜부 아래 말초 동맥 질환(PAD) 치료에서 시롤리무스 코팅 풍선의 임상적 사용 및 안전성을 조사하는 시롤리무스 코팅 풍선(MagicTouch PTA[ https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch-pta/ ])의 단일군 임상시험이다. 임상시험의 책임연구자(PI)인 Edward Choke 교수가 이끄는 이 전향적, 시판 전, 비무작위, 모든 환자 대상의 단일군 연구에서는 Magic Touch PTA[ https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch-pta/ ] 시롤리무스 코팅 풍선(Concept Medical Inc.[ https://www.conceptmedical.com/ ])을 연구하기 위해 싱가포르의 Sengkang General Hospital에 50명의 환자를 등록했다. 이 연구는 시롤리무스 코팅 풍선을 BTK 질환에 적용한 세계 최초 임상시험이며, 가장 긴 추적 관찰 데이터를 보유한다. 1차 평가변수에서는 이미 6개월에 유망한 개통성 및 안전성을 나타낸 바 있다. 이번 VEITH 2022에서 제시된 데이터를 통해 시롤리무스 코팅 풍선의 장기적인 효능 및 안전성에 대해 더 많은 정보가 제공됐다.

Edward Choke 교수는 추가로 FUTURE SFA 및 FUTURE BTK RCT(무작위배정 임상)에 대한 새롭게 업데이트된 내용도 발표했다. 이들 RCT는 시롤리무스 코팅 풍선과 표준 비코팅 풍선에 대해 2대 1 방식으로 각각 279명과 219명의 환자를 등록하도록 설정된 무작위 임상시험이며, 싱가포르, 대만 및 태국에서 진행 중이다. FUTURE BTK는 관련된 모든 현장의 주요 연구원 덕분에 벌써 목표의 25%를 등록했다.

PAD 치료를 위한 시롤리무스 코팅 풍선은 상징적인 뉴욕 타임스퀘어에 XTOSI의 연구 결과와 FUTURE BTK의 모집 상태를 현란하게 표시하며, 계속해서 미국의 문을 두드리고 있다.

이 흥미로운 임상 데이터에 대한 자세한 내용은 전체 세션을 통해 확인할 수 있다: https://youtu.be/2xokmMuhzuc

