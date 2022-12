‘한국의 탈춤’ 포함 47건…인류무형유산에 새 등재

풍자와 해학이 어우러진 우리의 탈춤이 유네스코 인류무형문화유산이 됐다. 유네스코 무형유산보호협약 정부 간 위원회는 30일(현지시간) 모로코 라바트에서 열린 회의에서 '한국의 탈춤'(Talchum, Mask Dance Drama in the Republic of Korea)을 인류무형문화유산 대표목록에 올렸다. 사진은 국가무형문화재 탈춤인 '하회별신굿탈놀이'. [연합]