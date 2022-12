UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 개최

-- 큐레이팅된 MSME 500개사 소개하며, 지속가능한 인도네시아 향해 나아가

(자카르타, 인도네시아 2022년 12월 2일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia(BRI) Tbk (IDX: BBRI)가 이달 1~31일에 UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 가상 박람회를 개최한다. 이 행사에서는 인도네시아 22개 주에 있는 약 500개 중소기업·소상공인(MSME)이 웹사이트 www.brilianpreneur.com을 통해 자사 제품을 전시할 예정이다. BRI 대표이사 Sunarso는 "올해 행사는 환경 및 지속가능성 목표를 향해 여정을 시작한 MSME를 부각시킬 예정"이라며 "참가자들이 국제 시장을 확보하고, 창의성으로 명분을 확립하도록 고무시키기 위해, 자사는 개발 주체로서 참가자에 대한 교육도 제공할 것"이라고 설명했다.



BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) is back with 502 various best-quality MSME products from 22 provinces across Indonesia. Embracing sustainability, the event brings forth new categories of Health/Wellness and Digital Technology.