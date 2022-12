TECNO, 이달 7일 두바이서 연례 플래그십 제품 출시 행사 개최

-- 출시 행사에서 2개의 혁신적인 프리미엄 기기 첫 공개 예정

-- TECNO 글로벌 경영진, 중요 파트너인 안드로이드, 미디어텍, 인텔 및 마이크로소프트 대표들과 함께 행사에서 연설 예정

(두바이, 아랍에미리트 2022년 12월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 70개 이상의 글로벌 시장에서 사업을 운영하는 혁신적인 기술 브랜드 TECNO가 이달 7일 오후 2시 30분(GST)에 아랍에미리트 두바이에서 '비범한 것을 넘어(Beyond the Extraordinary)'라는 주제로 2022년 TECNO 플래그십 제품 출시(TECNO Flagship Product Launch) 행사를 진행한다고 발표했다.

이 행사에서, TECNO는 2종류의 플래그십 신제품인 놀라운 PHANTOM X2 시리즈와 MEGABOOK S1을 공식 출시할 예정이다.

초현실적인 혁신 허브라는 위상을 지닌 두바이는 이 2가지 획기적인 프리미엄 기술 제품의 출시를 기념하기에 이상적인 장소다.

TECNO의 최신 혁신적 돌파구를 기념하는 이 행사는 기술계에서 영향력 있는 게스트들이 참석하는 절대 놓칠 수 없는 행사가 될 전망이다. 행사 현장에서는 TECNO 경영진이 브랜드의 미래 전략과 다음 혁신을 향한 방향성을 공유한다. 또한, 안드로이드, 미디어텍, 인텔 및 마이크로소프트 등과 같은 중요 협력 파트너들이 전 세계 소비자를 위해 프리미엄 경험을 구축하는 데 있어 TECNO와의 전략적 협력에 대한 비전을 공유할 예정이다.

또한, 'Pioneering Lab' 개념으로 불리는 흥미진진한 현장 시범을 통해 X2 시리즈에서 수많은 멋진 기술 혁신을 낳았던 PHANTOM의 개척 정신을 체험할 기회도 제공할 예정이다. 게스트들은 신제품을 직접 체험함으로써, PHANTOM X2 시리즈와 MEGABOOK S1이 함께 작동하고, 소비자를 위해 더 높은 작업 효율성과 엔터테인먼트 시너지 효과를 내는 효율적인 디자인을 발견할 수 있을 것으로 기대된다.

PHANTOM X2 시리즈가 현장에서 선보일 환상적인 카메라 경험도 확실히 기대할 만하다. MediaTek Dimensity 9000 5G 칩셋을 기반으로 하는 TECNO 플래그십 카메라 기술이 장착된 PHANTOM X2 시리즈는 Counterpoint Research가 조직한 '최고를 향한 추진: 스마트폰 선호도 변화 및 그 원인 기술(The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technologies Behind Them)' 웨비나에서 이미 소개된 바 있다.

출처: TECNO