후지필름 비즈니스 이노베이션 아시아태평양, '이노베이션 프린트 어워즈 2022' 수상작 발표

- 후지필름비즈니스이노베이션 아시아 태평양, '이노베이션 프린트 어워즈 2022'의 47개 부문 수상작 발표

- 고성능 디지털 인쇄기와 후지필름의 프린팅 기술 활용해 뛰어난 창의성과 혁신적인 품질 선보인 작품 시상

(싱가포르, 2022년 11월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 후지필름비즈니스이노베이션 아시아 태평양(FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific, 이하 후지필름BI)이 '이노베이션 프린트 어워즈 2022(Innovation Print Awards 2022, 이하 IPA 2022)'의 수상작을 발표했다.

'이노베이션 프린트 어워즈'는 뛰어난 디지털 인쇄 기술과 창의적인 그래픽 커뮤니케이션 디자인을 결합해 인쇄 산업의 저변이 확대될 수 있도록 장려하기 위한 행사로, 지난 2007년부터 매년 개최돼 올해로 15회를 맞이했다. 후지필름BI가 진출해 있는 아시아 태평양 지역 모든 고객을 대상으로 개최되며, 지원 자격에 제한이 없어 일반 소비자나 디자이너는 물론 기업 고객들까지 누구나 참여 가능하다.

올해 IPA 2022는 지난 7월부터 9월까지 약 2개월 동안 총 25개 부문을 통해 총 193개의 출품작들이 접수됐으며, 그 중 아시아 태평양 지역 10개국에서 출품된 47개 작품들이 수상의 영예를 안았다. 특히 ▲브로슈어∙카탈로그 및 리플렛 부문과 ▲패키징 및 라벨 부문은 전년 대비 두 배 이상 증가한 수준인 40건 이상의 작품이 출품되는 등 치열한 경쟁을 보이며, 향후 인쇄 시장을 이끌어갈 핵심 분야로 주목받고 있음을 다시 한번 입증했다.

전체 출품작 중 ▲출력 품질 ▲혁신성 ▲비즈니스 효과 ▲창의성 등 모든 심사 기준에서 월등한 성적을 거둔 작품에 수여되는 '베스트 이노베이션상'은 홍콩 '윈슨 엔터프라이즈(Winson Enterprise (H.K.) Limited)'의 '더 보야지 오브 라이프(The Voyage of Life)'에게 주어졌다. 토머스 콜(Thomas Cole)의 작품에서 영감을 얻어 다양한 종류의 종이와 인쇄 효과를 통해 복잡한 삶의 변화를 표현한 것이 특징이다.



이노베이션 프린트 어워즈 2022의 '베스트 이노베이션상' 수상작, '윈슨 엔터프라이즈(Winson Enterprise (H.K.) Limited)'의 '더 보야지 오브 라이프(The Voyage of Life)

특히 '더 보야지 오브 라이프'를 비롯해 IPA 2022의 전체 수상작 47개 중 34개가 후지필름BI의 하이엔드 디지털 컬러 인쇄기 '이리데스 프로덕션 프레스(Iridesse™ Production Press)'와 컬러 디지털 인쇄기 '레보리아 프레스 PC1120(Revoria Press™ PC1120)'으로 제작돼, 이번 IPA 2022를 통해 디지털 인쇄 기술의 높은 품질과 다양한 활용 방안을 인정받았다는 평가다.

IPA 2022의 수석 심사위원 폴 칼라그한(Paul Callaghan)은 "IPA 2022를 통해 디지털 인쇄를 기반으로 한 패키징 시장이 앞으로의 글로벌 인쇄 시장을 선도할 분야로 자리매김한 것을 확인할 수 있었다"라며 "단언컨대 오늘날은 디지털 인쇄 솔루션을 활용한 패키징 시장의 시대에 이르렀음을 알아야 할 것"이라고 강조했다.

후지필름BI의 그래픽 커뮤니케이션 비즈니스 그룹 총괄책임자 스콧 맥키(Scott Mackie)는 "디지털 인쇄 분야의 기술력과 성장에 힘입어 특수 컬러의 활용 방안 또한 광범위해지면서, 인쇄물 제작 시 더욱 독창적인 사고와 다채로운 디자인이 가능해졌다"라며 "특히 올해 IPA 2022에서는 기업의 디지털 전환 속도가 빨라짐에 따라 디지털 인쇄 기술의 도입도 한층 빠르고 영향력 있게 이뤄지고 있다는 것까지 확인할 수 있어 더욱 뜻 깊었다"라고 말했다.

한편, IPA 2022 수상작들은 일본 도쿄에 위치한 후지필름BI의 그래픽 커뮤니케이션 쇼룸과 각종 그래픽 커뮤니케이션 산업 관련 행사에서 선보여질 예정이다. 또한 이번 IPA 2022에 제출된 모든 출품작들은 아시아 태평양 지역의 산업인쇄 분야에서 가장 영향력 있는 시상식인 '아시안 프린트 어워즈(Asian Print Awards)'에 출품될 예정이다.

[참고] IPA 2022 수상작 목록

부문

수상 | 기업명 | 지역

베스트 이노베이션상

- 우승 | Winson Enterprise (H.K.) Ltd | 홍콩

도서

- 우승 | Image Quality Lab Co., Ltd. | 태국

- 준우승 | Shandong Daoke Graphic Express Co. | 중국

연간 보고서

- 우승 | Toppan Security Systems Pte. Ltd. | 싱가포르

- 준우승 | Enviro Print Group | 호주

교육

- 우승 | TVG Thai Co., Ltd. | 태국

- 준우승 | LittleLand (Ideastore Limited) | 홍콩

포토북

- 우승 | Shanghai Jiaqi Printing Technology Co. | 중국

- 준우승 | Ningbo Xerox Business Co. |중국

카탈로그

- 우승 | Digital Print Australia | 호주

- 준우승 | The Print Department | 호주

리플렛

- 우승 | Fingerprint Ltd | 홍콩

멀티 피스 캠페인

- 우승 | Marga Kirana Printing | 인도네시아

- 준우승 | GMW Creative Prints | 말레이시아

접이식 카툰

- 우승 | NK Printing Solutions | 베트남

- 준우승 | Artech Printing & Graphix Pte Ltd | 싱가포르

경질 포장

- 우승 | Hebei Xionganshengcai Culture Media Co. | 중국

- 준우승 | Kunming Gejie Packaging Service Co. | 중국

라벨

- 우승 | Sumeka Co., Ltd. | 태국

- 준우승 | NK Printing Solutions | 베트남

캘린더

- 우승 | Tzuen Yu Enterprise Co., LTD. | 태국

- 준우승 | Image Quality Lab Co., Ltd. | 태국

음식/음료 메뉴

- 우승 | Artech Printing & Graphix Pte Ltd | 싱가포르

- 준우승 | Sincere Service Centre Sdn Bhd | 말레이시아

예술 제작

- 우승 | Shoei Printing Co., Ltd. | 일본

- 준우승 | Shanghai Jiaqi Printing Technology Co. | 중국

- 준우승 | Image Quality Lab Co., Ltd. | 태국

회사 자체 홍보

- 우승 | Winson Enterprise (H.K.) Ltd | 홍콩

- 준우승 | Nanjing Yihao Printing Digital Graphic Imaging Co. |중국

준우승 K-print Company Limited 베트남

다이렉트 메일

- 우승 | TAKEDA PRINTING CO., LTD. | 일본

- 준우승 | Pen's House Wedding Invitation Production | 베트남

오피스 제품

- 우승 | Fingerprint Ltd | 홍콩

- 준우승 | KepMedia International Pte Ltd | 싱가포르

POS

- 우승 | Enviro Print Group | 호주

포스터

- 우승 | Suzhou Industrial Park Times Advertising & Decoration Design Co. | 중국

- 준우승 | Enviro Print Group | 호주

디자인

- 우승 | PLUS Collaboratives | 싱가포르

- 준우승 | Guangzhou Snail Printing Ltd. | 중국

특수 색상 사용

- 우승 | Artech Printing & Graphix Pte Ltd | 싱가포르

- 준우승 | Image Quality Lab Co., Ltd. | 태국

지속가능성

- 우승 | Banway Marketing Sdn Bhd | 말레이시아

- 준우승 | TVG Thai Co., Ltd. | 태국

비즈니스 효율성 - 실물 모형

- 우승 | SJ Print and Pack Co., Ltd.| 태국

기술 - 장식 + 특수 색상

- 우승 | Guangzhou Zibai Printing Co. | 중국

기술 - NFT + 디지털 지문

- 우승 | Hung Hing Offset Printing Co. Ltd | 홍콩

대형 포맷 (UV)

- 우승 | Image Quality Lab Co., Ltd. | 태국

[한국후지필름비즈니스이노베이션(주) 소개]

2021년 4월 1일, 한국후지제록스(주)는 한국후지필름비즈니스이노베이션(주)으로 사명을 변경했다.

한국후지필름비즈니스이노베이션은 '혁신에서 얻는 가치(Value from Innovation)'를 기업 슬로건으로 내세우는 후지필름 그룹의 일원으로서, 기업 고객에 비즈니스 혁신을 지속적으로 제공하겠다는 의지를 담고 있다. 1974년 일본 후지제록스㈜와 한국 동화산업㈜의 합작기업인 코리아제록스㈜로 출범해 1975년 국내 최초로 건식 보통용지 복사기를 생산하고 디지털 복합기를 국내 자체 개발, 출시하는 등 세계적인 기술력을 바탕으로 지속적인 성장을 이루어 왔다.

후지필름비즈니스이노베이션은 전 세계적으로 약 40,000명의 직원을 보유하고 있는 90억 달러 규모의 기업으로서, 사업 분야에는 복합기 및 프린터, IT 솔루션, 프로덕션 프린터, 비즈니스 프로세스 아웃소싱 서비스 등이 포함되어 있다.