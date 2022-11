한진, ‘숲’ 홈페이지 활짝…K-패션 해외 진출 지원한다

국내 패션업계 관계자・해외 바이어 타깃

해외 진출 브릿지 서비스·콘텐츠 제공도

국내 패션 브랜드의 해외 진출 지원 서비스 ‘숲’. [한진 제공]

[헤럴드경제=정찬수 기자] 한진이 국내 패션 브랜드의 해외 진출 지원 서비스인 ‘숲(Swoop)’의 공식 홈페이지를 지난 18일 열었다고 밝혔다.

‘숲’은 한진이 보유한 글로벌 물류 네트워크와 패션 업계의 파트너십을 기반으로 국내 패션 브랜드의 브릿지(Bridge) 서비스를 제공하는 동시에 판매기회 확대를 지원하는 새로운 비즈니스 모델이다. 홈페이지는 패션업계 관계자와 해외 바이어 입장에서 필요한 정보와 서비스를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 구성했다.

국내 브랜드는 ‘브릿지 투 더 월드(BRIDGE TO THE WORLD)’ 메뉴에서 공동 브랜드관 온·오프라인 입점 문의, 견적문의 등 다양한 기능을 확인할 수 있다. ‘글로벌 원 클릭(GLOBAL ONE CLICK)’ 메뉴에선 복잡한 계약 절차 없이 중소 패션 브랜드에 특화된 배송 서비스를 이용할 수 있다.

또 해외 바이어는 ‘겟 유어 K브랜드(GET YOUR K-BRANDS)’ 메뉴에서 공동 브랜드관에 입점 중인 국내 브랜드 제품을 룩북 형태로 열람할 수 있다. 소싱 문의를 위한 창구도 마련했다.

한진 관계자는 “공식 홈페이지를 고객사 유입 및 ‘숲’ 비즈니스 모델의 출발점으로 활용할 계획”이라며 “물류 편의 서비스, 정보성 콘텐츠를 지속 보강하는 등 경쟁력 강화를 위한 작업을 지속하겠다”고 말했다.

andy@heraldcorp.com