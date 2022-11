“화사는 멋지고 매력있다”..패션모델로 자선행사 참가

오트 쿠튀르 브랜드 메종 발렌티노와

유방암 인식 개선 캠페인 W행사 참가

[헤럴드경제=함영훈 기자] 이탈리아 브랜드 오트 쿠튀르 브랜드 메종 발렌티노는 마마무 화사와 함께 17회 ‘더블유 코리아’의 유방암 인식 향상 캠페인 ‘LOVE YOUR W’ 자선 행사에 참가, 이를 기념하는 화보를 ‘더블유 코리아’ 12월호를 통해서 공개했다.

“화사가 어때서..” 멋지고 매력적이고 당당한 화사

화보 속 화사는 메종의 새로운 브이로고 패턴, 발렌티노 트왈 이코노그라프를 감각적인 스타일링으로 선보였으며, 특히 화사 특유의 과감한 포즈와 트왈 이코노그라프만의 독특한 패턴이 어우러져 배가된 매력이 돋보인다.

더블유 코리아의 ‘LOVE YOUR W’ 캠페인은 2006년부터 시작된 자선 행사로 유방암에 대한 사회적 인식 고취 및 자선 기금을 조성해 유방암 무료 검진 및 저소득층 수술 및 치료비를 지원하는 캠페인이다. 이를 통해 조기 발견이 절대적으로 중요한 질병인 유방암의 위험성과 검진의 필요성을 널리 알릴 뿐만 아니라 한국유방건강재단을 통해 지원이 필요한 곳들에 기부금을 전달하고 있다.

자선행사에 패션모델로 참가한 마마무 멤버 화사

이번 자선 캠페인 참여를 통해 아티스트와 브랜드 모두, 지구라는 행성과 그 안에 사는 모든 생명을 위해 긍정적인 변화를 일으키고자 하는 약속을 바탕으로 의식적인 행보를 실천했다.

메종 발렌티노도 유방암 인식 향상을 위한 글로벌 활동을 진행 예정이다. 그 일환으로 유럽 지역에서 판매된 2022 가을/겨울 ‘발렌티노 PINK PP’컬렉션의 쥬얼리 판매 수익 일부를 기부하는 캠페인을 진행할 예정이며, 이탈리아 암 퇴치 연맹(LILT: Italian League for the Fight Against Cancer) 과 협력하여, 지역적으로 밀라노의 몬테나폴레오네(Montenapoleone) 연대와 쇼핑데이 이벤트를 진행하여 의식적인 행보를 이어갈 예정이다.

‘발렌티노 트왈 이코노그라프’ 컬렉션은 전국 발렌티노 공식 부티크에서 만나볼 수 있다.

abc@heraldcorp.com