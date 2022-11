Xinhua Silk Road "2022 금융가 포럼 연례 회의 개막"

-- 변화 속 경제 발전, 금융 협력 강조

(베이징 2022년 11월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 21일, 2022 금융가 포럼(Financial Street Forum) 연례 회의가 "함께하는 미래로, 변화 속 경제 발전 및 금융 협력(Forge Ahead Toward a Shared Future: Economic Development and Financial Cooperation Amid Changes)"이라는 주제로 베이징에서 막을 올렸다. 이번 회의에서 참가자들은 회의 주제에 대한 견해와 통찰을 공유했다.



(221122) -- BEIJING, Nov. 22, 2022 (Xinhua) -- This photo taken on Nov. 21, 2022 shows the opening ceremony of the Annual Conference of Financial Street Forum 2022 in Beijing, capital of China. Themed "Forge Ahead Toward a Shared Future: Economic Development and Financial Cooperation Amid Changes", the Annual Conference of Financial Street Forum 2022 opened here on Monday. (Xinhua/Chen Zhonghao)